. В СПЧ объяснили процедуру освобождения заключенных до участия в СВО гостайной

Меркачева: участвовавшие в СВО заключенные были освобождены до вывоза из колонии

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что участвовавшие в специальной военной операции (СВО) заключенные были освобождены до того, как их вывезли из колонии, однако процедура помилования была государственной тайной в рамках закона.

По словам Меркачевой, в перечень сведений, отнесенных к гостайне, включены, в частности, данные военной области.

«В итоге получается, что указ президента о помиловании осужденных, которые принимали участие в спецоперации, и в которых есть сведения, составляющие государственную тайну, позволяющие идентифицировать человека — личность участников, они еще отнесены к сведениям военной категории», — объяснила она.

В то же время близкие заключенных также сообщали, что у последних есть все необходимые документы, которые подтверждают их освобождение, уточнила Меркачева.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в спецоперации в качестве добровольцев, завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ об амнистии бойцов, заявил, что процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с законом.