. Валентин Юдашкин с женой отмечают коралловую свадьбу

Жена модельера Валентина Юдашкина показала, какими они были в молодости в честь 35-летия совместной жизни. 9 января Валентин Юдашкин и его жена Марина отмечают юбилей своей свадьбы. Пара живет в законном браке уже 35 лет. Они подняли на ноги дочь Галину, сейчас воспитывают трех внуков — Аркадия, Анатолия и Агату Ариеллу.«Валечка! Сегодня исполнилось как 35 лет мы вместе! Я люблю тебя, потому что люблю! У нас коралловая или полотняная свадьба, я желаю тебе здоровья! И пусть наша любовь и дальше ведет нас по жизни, окружая добрыми и хорошими друзьями! 😘❤️» — трогательно обратилась к мужу Марина Юдашкина в социальных сетях.«Боже! Ребята, вы огонь. Счастья семье! Валечке нашему любимому, Великому здоровья 🙏», «Ой, какие классные!!!! Любви вам! И Валентину Абрамовичу здоровья и долгий… долгих лет жизни», «Одна дорога на двоих, длиною в жизнь», «Быть вместе – ваша миссия на Земле. Это же очевидно!Счастья и любви! ❤️💐», откликнулись поклонники звездной пары.