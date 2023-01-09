. Валентин Юдашкин с женой отмечают коралловую свадьбу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Валентин Юдашкин с женой отмечают коралловую свадьбу

Валентин Юдашкин с женой отмечают коралловую свадьбу
Жена модельера Валентина Юдашкина показала, какими они были в молодости в честь 35-летия совместной жизни. 9 января Валентин Юдашкин и его жена Марина отмечают юбилей своей свадьбы. Пара живет в законном браке уже 35 лет. Они подняли на ноги дочь Галину, сейчас воспитывают трех внуков — Аркадия, Анатолия и Агату Ариеллу.
«Валечка! Сегодня исполнилось как 35 лет мы вместе! Я люблю тебя, потому что люблю! У нас коралловая или полотняная свадьба, я желаю тебе здоровья!  И пусть наша любовь и дальше ведет нас по жизни, окружая добрыми и хорошими друзьями! 😘❤️» — трогательно обратилась к мужу Марина Юдашкина в социальных сетях.
«Боже! Ребята, вы огонь. Счастья семье! Валечке нашему любимому, Великому здоровья 🙏», «Ой, какие классные!!!! Любви вам! И Валентину Абрамовичу здоровья и долгий… долгих лет жизни», «Одна дорога на двоих, длиною в жизнь», «Быть вместе – ваша миссия на Земле. Это же очевидно!Счастья  и любви! ❤️💐», откликнулись поклонники звездной пары.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Новый трейлер Tortuga — A Pirate’s Tale показывает управление командой пиратов
Новый трейлер Tortuga — A Pirate’s Tale показывает управление
Европу предупредили о последствиях эмбарго на российские нефтепродукты
Европу предупредили о последствиях эмбарго на российские нефтепродукты
Суд отложил рассмотрение дела против Оксимирона из-за нехватки доказательств
Суд отложил рассмотрение дела против Оксимирона из-за нехватки
Валентин Юдашкин с женой отмечают коралловую свадьбу
Валентин Юдашкин с женой отмечают коралловую свадьбу
Лариса Долина назло хейтерам запечатлелась в ультракоротких шортах на берегу Индийского океана
Лариса Долина назло хейтерам запечатлелась в ультракоротких шортах на
Анастасия Волочкова обнажилась догола на пляже Мальдив
Анастасия Волочкова обнажилась догола на пляже Мальдив
Сергей Глушко послал Владимира Зеленского в одно место
Сергей Глушко послал Владимира Зеленского в одно место
Василиса Володина рассказала, когда наступит разворот
Василиса Володина рассказала, когда наступит разворот
Дарья Мороз рассказала об отношениях после развода
Дарья Мороз рассказала об отношениях после развода
Доктор Мясников назвал способ снизить риск развития заболеваний за две минуты
Доктор Мясников назвал способ снизить риск развития заболеваний за
Ночью 9 января в Братске горел военкомат
Ночью 9 января в Братске горел военкомат
За 2022 год в Иркутске смонтировали девять километров сетей уличного освещения
За 2022 год в Иркутске смонтировали девять километров сетей уличного

Топ на сегодня

Отдохнувшая Кристина Орбакайте поразила сходством с Пугачевой
Отдохнувшая Кристина Орбакайте поразила сходством с Пугачевой
Больной Валерий Леонтьев должен платить сумасшедшие деньги
Больной Валерий Леонтьев должен платить сумасшедшие деньги
Стало известно о спасении Европы от энергетического кризиса
Стало известно о спасении Европы от энергетического кризиса
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат
Иван Охлобыстин за месяц обзавелся двумя внуками
Иван Охлобыстин за месяц обзавелся двумя внуками

Еще по теме

Семья Валентина Юдашкина обратилась к нему со словами поддержки
Супруга Валентина Юдашкина поблагодарила его родителей и друзей за помощь в трудной ситуации
Жена Валентина Юдашкина показала, как он выглядит сейчас
Валентин Юдашкин появился с женой на ТВ впервые после долгого перерыва и порадовал своим видом