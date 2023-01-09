. Василиса Володина рассказала, когда наступит разворот
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Василиса Володина рассказала, когда наступит разворот

Василиса Володина рассказала, когда наступит разворот
Астролог Василиса Володина предсказала серьезный разворот ситуации. Предсказательница поделилась позитивным прогнозом на первую рабочую неделю января. Она призывает приготовиться к движению тех, кто в последнее время наблюдал «застой» в делах. Благодаря движению Марса с 13 января в жизни многих начнут растворяться преграды в виде неразберих, сомнений и информационного шума. По мнению астролога, в ближайшие две недели люди получат значимые новости по мировым событиям, за которыми она сама наблюдает с большим волнением. «Середина января – одна из важных точек разворота ситуации или разрешения в сторону большей определенности», — обещает Володина.
Она считает, что наступившая неделя устранит эффект «испорченного телефона» и поможет сторонам услышать друг друга. При этом Василиса советует проявить решимость тем, кому надоело деликатничать и самостоятельно перерезать провода. Многие почувствуют острое желание освободиться и восстановить справедливость как в личных отношениях, так и в целом — в мире. «В целом неделя благоволит правдорубам, тем, кто первым решится расставить точки над нужными буквами, сделает это аргументировано, логично, сознавая, что конец необходим для того, чтобы случилось начало», — считает астролог цитирует «Astogift.ru».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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