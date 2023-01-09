. Василиса Володина рассказала, когда наступит разворот

Астролог Василиса Володина предсказала серьезный разворот ситуации. Предсказательница поделилась позитивным прогнозом на первую рабочую неделю января. Она призывает приготовиться к движению тех, кто в последнее время наблюдал «застой» в делах. Благодаря движению Марса с 13 января в жизни многих начнут растворяться преграды в виде неразберих, сомнений и информационного шума. По мнению астролога, в ближайшие две недели люди получат значимые новости по мировым событиям, за которыми она сама наблюдает с большим волнением. «Середина января – одна из важных точек разворота ситуации или разрешения в сторону большей определенности», — обещает Володина.Она считает, что наступившая неделя устранит эффект «испорченного телефона» и поможет сторонам услышать друг друга. При этом Василиса советует проявить решимость тем, кому надоело деликатничать и самостоятельно перерезать провода. Многие почувствуют острое желание освободиться и восстановить справедливость как в личных отношениях, так и в целом — в мире. «В целом неделя благоволит правдорубам, тем, кто первым решится расставить точки над нужными буквами, сделает это аргументировано, логично, сознавая, что конец необходим для того, чтобы случилось начало», — считает астролог цитирует «Astogift.ru».