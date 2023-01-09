. Вредные привычки, которые лишают волос красоты и силы зимой
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Вредные привычки, которые лишают волос красоты и силы зимой

Вредные привычки, которые лишают волос красоты и силы зимой

Волосы обладают огромной силой, способной защитить от негатива, поэтому ухаживать за ними нужно постоянно. О том, что нельзя делать с локонами в зимний период, расскажут специалисты в области биоэнергетики.


Испокон веков волосы считались не только украшением, но и являлись личной защитой от множества бед и проблем. Наши предки знали толк в уходе, использовали натуральные отвары для того, чтобы локоны оставались сильными и красивыми. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о вредных привычках, которые навредят волосам и лишат их естественной красоты.

1. В холодное время года нельзя выходить на улицу с влажными волосами. Низкие температуры и пронзительны ветер «выморживают» пряди, нарушается кровоток и локоны становятся не просто тусклыми, но и ломкими, а также склонными к выпадению. Головной убор зимой необходим, и выбрать его нужно правильно: атласные подкладки меньше травмируют локоны, а дополнительные ухаживающие процедуры сохранят их сильными.

2. В холодное время года волосам нужно дополнительное питание и защита. Наряду с профессиональными средствами можно и нужно пользовать отвары трав и натуральные маски. Они будут питать кожу головы, бережно обволакивать волосы по всей длине и обеспечат надежную защиту.

3. Волосы подвержены стрессу, и если сушить их сразу же после мытья, то их структура очень быстро испортится. Сначала локоны промокают мягким полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу, а затем выжидают немного времени. Лишь спустя 15 минут можно брать фен, однако нагревать его сверх меры также опасно.

4. Зимой волосам необходимы питание и защита, поэтому не стоит пренебрегать натуральными маслами. В их состав входят обволакивающие ингредиенты, способные оградить локоны от агрессивного воздействия внешней среды. Главное — не использовать косметические средства чрезмерно и не злоупотреблять питательными масками. Делать их стоит не чаще пары раз в неделю.


5. Расчесывание волос — еще один важный шаг к их красоте. Расчески с жесткой щетиной могут сильно навредить не только локонам, но и коже головы, а также вызвать аллергические реакции. Локоны не расчесывают сразу после мытья и не пытаться «разобрать» спутанные пряди. Для расчесывания лучше всего выбирать щетки с мягкими и гибкими зубцами.

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По материалам: dailyhoro.ru

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