. Xbox и Oreo выпустят лимитированную версию печений с бонусами для игроков





Команда Xbox сегодня анонсировала новое партнерство для продвижения бренда. На сей раз Microsoft объединилась с производителем печений Oreo, и в продажу поступит уже в январе лимитированная линейка сладостей.

Oreo, выпущенные в сотрудничестве с Xbox, будут отличаться дизайном упаковки, дизайном самих печений и наличием бонусов внутри. Ниже можно видеть, как будет выглядеть новая упаковка Oreo, а также дизайн самих печений, выполненный в стиле узнаваемых символов Xbox.





Что касается бонусов для игроков, в каждой пачке можно будет найти коды на эксклюзивные скины в играх Xbox — Forza Horizon 5, Sea of Thieves и Halo Infinite.