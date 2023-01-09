. Xbox и Oreo выпустят лимитированную версию печений с бонусами для игроков
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Xbox и Oreo выпустят лимитированную версию печений с бонусами для игроков

Xbox и Oreo выпустят лимитированную версию печений с бонусами для игроков


Команда Xbox сегодня анонсировала новое партнерство для продвижения бренда. На сей раз Microsoft объединилась с производителем печений Oreo, и в продажу поступит уже в январе лимитированная линейка сладостей.

Oreo, выпущенные в сотрудничестве с Xbox, будут отличаться дизайном упаковки, дизайном самих печений и наличием бонусов внутри. Ниже можно видеть, как будет выглядеть новая упаковка Oreo, а также дизайн самих печений, выполненный в стиле узнаваемых символов Xbox.


Что касается бонусов для игроков, в каждой пачке можно будет найти коды на эксклюзивные скины в  играх Xbox — Forza Horizon 5, Sea of Thieves и Halo Infinite.



# Технологии
По материалам: newxboxone

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