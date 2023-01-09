. За 2022 год в Иркутске смонтировали девять километров сетей уличного освещения
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За 2022 год в Иркутске смонтировали девять километров сетей уличного освещения

За 2022 год в Иркутске смонтировали девять километров сетей уличного освещения

В течение 2022-го года в Иркутске смонтировали более девяти километров сетей уличного освещения: это 357 современных фонарей и 338 опор. Наиболее масштабный проект — улица Карпинская, там обустроили линию наружного освещения протяженностью около шести километров. Сейчас ведется ее подключение, сообщает пресс-служба администрации города.

Светодиодные фонари установили на улицах Кирзаводской, Дмитрия Пожарского, Лебедева-Кумача, Центральные склады, в проездах Нахимова и Мраморном. В микрорайоне Юбилейный освещение оборудовали на спортивной площадке около дома №96, вдоль фасада здания №95 и детского сада №179. Фонари установили также рядом с остановкой общественного транспорта «улица Пискунова» и вдоль проезда до микрорайона Крылатый.

Кроме того, более 12-ти километров сетей уличного освещения в 2022 году отремонтировали. Установили 648 современных светильников и 90 новых опор. Список объектов для ремонта сформировали по рекомендациям ГИБДД.

Реконструировали линии уличного освещения у школы №63 на улице Терешковой, у школы №36 на станции «Батарейная» и рядом с остановкой школьного автобуса на улице Цветочной. Работы по модернизации освещения провели также в частном секторе Правобережного округа: на улицах Потанина (от Баррикад до Сарафановской), Каштаковской (от Ушаковской до Ленской), Напольной (от дома №1 до улицы Декабристов) и в проезде Камчатском. В Ленинском округе на улице Тухачевского — от Розы Люксембург до Блюхера. Установили фонари во дворах.

Старые светильники поменяли на современные светодиодные на улицах Декабрьских Событий, Ширямова, Братской (от Баррикад до левого берега реки Ушаковки). Освещение установили на 22-х пешеходных перехода в Свердловском, Ленинском и Октябрьском округах.

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По материалам: irk

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За 2022 год в Иркутске смонтировали девять километров сетей уличного освещения
За 2022 год в Иркутске смонтировали девять километров сетей уличного

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