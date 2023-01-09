. За неделю в Иркутской области зарегистрировали 152 случая гриппа

В Иркутской области за первую неделю января зарегистрировали 5 592 заболевших ОРВИ, из них 2 688 — дети. Лабораторно подтверждён грипп у 152 человек, из которых 83 взрослых и 69 детей, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

По результатам вирусологического мониторинга установлена циркуляция вируса грипп А (H1N1)-2009, гриппа В, риновирусов и других респираторных вирусов. Специалисты рекомендуют носить маски в общественных местах, мыть руки и пользоваться антисептиком, соблюдать социальную дистанцию и обращаться к врачу при первых признаках инфекции.