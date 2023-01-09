. За сутки 20 жителей Иркутской области заболели коронавирусом

В Иркутской области за сутки официально подтвердили 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии подтверждено 358 238 случаев. Данные на 9 января публикует управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

Выздоровели за весь период 353 404 человека. За сутки один человек умер от COVID-19, за всю пандемию от инфекции скончались 8 856 человек. Еще один житель региона за сутки умер от сопутствующего заболевания, всего таких случаев 927.