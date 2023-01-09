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Запреты и добрые дела на неделю с 9 по 15 января 2023: что будет грехом, а что благостью

Запреты и добрые дела на неделю с 9 по 15 января 2023: что будет грехом, а что благостью

Люди, придерживающиеся церковных запретов, заранее интересуются тем, какие праздники ожидают нас в ближайшую неделю. Религиозные праздники соседствуют с народными, благодаря чему удается сочетать вековую мудрость предков и напутствия церкви. Узнаем, что можно и нельзя делать в ближайшую неделю, какие действия будут грехом, а какие — благостью.

Что будет грехом, а что благостью, согласно церковным и народным праздникам, на неделе с 9 по 15 января 2023 года

9 января, Степанов день

Что можно делать:

В этот день, согласно народным традициям, нужно посетить родственников, родителей, пожелать им здоровья, помочь по хозяйству.


Грехом будет:

  • сплетничать у кого-то за спиной,
  • сквернословить и обижать кого бы то ни было,
  • идти на рыбалку или охоту,
  • запрет распространяется на вышивание, вязание, у нарушителя может существенно ухудшиться память.

10 января, Домочадцев день

Что будет благостью согласно церковным и народным праздникам:

  • весь день нужно провести в окружении добрых, верующих людей,
  • остатки еды в эту дату раздают бездомным животным,
  • можно и нужно поставить на стол мясные продукты.

Нельзя в этот день:

  • брать деньги в долг,
  • просить у кого-то вещи или продукты,
  • сидеть в одиночестве.

11 января, Страшный день

Что можно:

Рекомендуется в этот день сделать оберег от нечистых сил для своего дома, рассыпав по периметру на улице солому.


Что делать запрещено:

  • так как день этот скорбный (чтут память убитых в Вифлееме младенцев), нельзя обижать, ругать детей, и вообще оставлять их самих дома,
  • по народной примете 11 января не желательно вслух желать кому-то здоровья,
  • нельзя отказывать в помощи тому, кто просит.

12 января, День памяти святой Анисии Солунской

Что можно делать:

Если в этот праздник на стол поставить блюдо из свинины, то можно привлечь в дом счастье и достаток.

Что делать запрещено:

  • не подбирают потерянные кем-то вещи и предметы,
  • нельзя солить еду,
  • девушки не должны заниматься рукоделием.

13 января, День памяти преподобной Мелании

Что будет благостью:

  • старшие женщины в семье обычно выпекали в этот день вкусные сдобные булочки и угощали ими младших,
  • стоит прибраться в доме, чтобы правильно встретить праздник.

Что будет грехом:

  • запрещено ходить в одежде черного цвета,
  • нельзя спорить и доказывать свою правоту,
  • в этот день не считают свои доходы, а монеты брать в руки вообще нельзя.

14 января, День памяти святителя Василия Великого

Что можно делать:

Издавна наши предки набирали колодезной воды и давали испить всем домочадцам. На стол хозяюшки ставят различные каши.


Что нельзя делать:

  • ссориться и ругаться в эту дату — грех,
  • нельзя часто произносить частицу «не»,
  • в этот день не носят ярких одежд.

15 января, Сильвестров день

Что будет благостью для верующих:

Очень хорошее занятие — мастерить обереги 15 января.

Что нельзя делать:

  • сегодня не едят мясо птицы,
  • от алкоголя тоже лучше отказаться,
  • нельзя ходить в парикмахерскую и лечить зубы.

 

# Общество
По материалам: rsute

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