Запреты и добрые дела на неделю с 9 по 15 января 2023: что будет грехом, а что благостью
Люди, придерживающиеся церковных запретов, заранее интересуются тем, какие праздники ожидают нас в ближайшую неделю. Религиозные праздники соседствуют с народными, благодаря чему удается сочетать вековую мудрость предков и напутствия церкви. Узнаем, что можно и нельзя делать в ближайшую неделю, какие действия будут грехом, а какие — благостью.
Что будет грехом, а что благостью, согласно церковным и народным праздникам, на неделе с 9 по 15 января 2023 года
9 января, Степанов день
Что можно делать:
В этот день, согласно народным традициям, нужно посетить родственников, родителей, пожелать им здоровья, помочь по хозяйству.
Грехом будет:
- сплетничать у кого-то за спиной,
- сквернословить и обижать кого бы то ни было,
- идти на рыбалку или охоту,
- запрет распространяется на вышивание, вязание, у нарушителя может существенно ухудшиться память.
10 января, Домочадцев день
Что будет благостью согласно церковным и народным праздникам:
- весь день нужно провести в окружении добрых, верующих людей,
- остатки еды в эту дату раздают бездомным животным,
- можно и нужно поставить на стол мясные продукты.
Нельзя в этот день:
- брать деньги в долг,
- просить у кого-то вещи или продукты,
- сидеть в одиночестве.
11 января, Страшный день
Что можно:
Рекомендуется в этот день сделать оберег от нечистых сил для своего дома, рассыпав по периметру на улице солому.
Что делать запрещено:
- так как день этот скорбный (чтут память убитых в Вифлееме младенцев), нельзя обижать, ругать детей, и вообще оставлять их самих дома,
- по народной примете 11 января не желательно вслух желать кому-то здоровья,
- нельзя отказывать в помощи тому, кто просит.
12 января, День памяти святой Анисии Солунской
Что можно делать:
Если в этот праздник на стол поставить блюдо из свинины, то можно привлечь в дом счастье и достаток.
Что делать запрещено:
- не подбирают потерянные кем-то вещи и предметы,
- нельзя солить еду,
- девушки не должны заниматься рукоделием.
13 января, День памяти преподобной Мелании
Что будет благостью:
- старшие женщины в семье обычно выпекали в этот день вкусные сдобные булочки и угощали ими младших,
- стоит прибраться в доме, чтобы правильно встретить праздник.
Что будет грехом:
- запрещено ходить в одежде черного цвета,
- нельзя спорить и доказывать свою правоту,
- в этот день не считают свои доходы, а монеты брать в руки вообще нельзя.
14 января, День памяти святителя Василия Великого
Что можно делать:
Издавна наши предки набирали колодезной воды и давали испить всем домочадцам. На стол хозяюшки ставят различные каши.
Что нельзя делать:
- ссориться и ругаться в эту дату — грех,
- нельзя часто произносить частицу «не»,
- в этот день не носят ярких одежд.
15 января, Сильвестров день
Что будет благостью для верующих:
Очень хорошее занятие — мастерить обереги 15 января.
Что нельзя делать:
- сегодня не едят мясо птицы,
- от алкоголя тоже лучше отказаться,
- нельзя ходить в парикмахерскую и лечить зубы.