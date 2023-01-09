. Звезда сериала "СашаТаня" рассказала о незапланированной беременности и съемках на 8-9 месяце
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Звезда сериала "СашаТаня" рассказала о незапланированной беременности и съемках на 8-9 месяце

Звезда сериала "СашаТаня" рассказала о незапланированной беременности и съемках на 8-9 месяце

33-летняя Алина Ланина сыграла одну из главных ролей в новом сезоне "СашаТаня", который стартует на ТНТ уже сегодня. Оказалось, актрису во время съемок шокировала новость о собственной беременности и ей пришлось скрывать живот.

Алина рассказала об этом в интервью "Комсомольской правде". Звезда не собиралась заводить еще одного ребенка так скоро, но у ее организма оказались другие планы. "Съедала тройную порцию обеда, не придавая значения, а подруга посоветовала сделать тест. От неожиданности сразу позвонила мужу", — поделилась Ланина.


На самом деле актриса и в прошлом сезоне снималась, будучи беременной, но коллегам удалось все скрыть. "В прошлом сезоне я снималась на 7-8 месяце беременности, а сейчас идут съемки на моем 8-9 месяце. Как и в первый раз, все прошло гладко и легко", — говорит Алина.

По словам артистки, им с коллегами удалось найти идеальную одежду для съемок: юбки-карандаши, большие пиджаки, открытые декольте и каблуки. Можно снимать даже в полный рост, и ничего не будет видно. На самом деле Ланина больше переживала за то, что зрители все поймут по ее лицу. 

К слову, на этой фотографии звезда на 5-м месяце, однако специальное белье и ракурс сделали свое дело.


Алина Ланина рассказала, как праздновала Новый год

Из-за рабочего графика актрисе не удалось встретить 2023 так, как это происходит у обычных людей. К тому же скоро на свет появится второй ребенок, и этому тоже надо уделить немало внимания.

Никто не отменял все декабрьские дедлайны по работе. Поэтому елку мы достали только 3 января, а нарядили 5-го. А в сам Новый год уложили малыша спать, поели салатов, посмотрели кино, выпили детское шампанское и с большим удовольствием легли спать.


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По материалам: uposters.ru

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