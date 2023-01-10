. 10 января вступили в силу изменения в устав Иркутской области

10 января вступил в силу закон о поправках к уставу Иркутской области. Документ подписал губернатор Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее закон в окончательном чтении приняли депутаты Заксобрания на 62-й сессии. Поправки направлены на приведение устава Иркутской области в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Закон о поправках предусматривает ряд изменений, совершенствующих регулирование правотворческой деятельности и статуса отдельных государственных органов и должностных лиц. Губернатор Иркутской области получил право объявлять выговор главам муниципалитетов за неисполнение обязанностей по исполнению отдельных государственных полномочий.

Изменилась структура правительства Иркутской области – заместители губернатора исключены из его состава. Должность первого заместителя губернатора Иркутской области – председателя правительства Иркутской области переименована в председателя правительства Иркутской области.

Таким образом, полномочия заместителей губернатора Андрея Бунёва и Анатолия Прокопьева прекращены в день вступления в силу поправок. Указы о назначении их на соответствующие государственные должности подписал глава региона. Должность Константина Зайцева с 10 января – председатель правительства Иркутской области.