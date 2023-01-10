. 16 записок, доказывающих, что только малыши способны написать белиберду, которая согреет сердце и рассмешит

Дети в своём восприятии мира радикально отличаются от взрослых. Многие малыши настолько искренние и по-доброму наивные, что способны растрогать любого всего парой слов, сказанных вслух или написанных на бумаге. Конечно, особого внимания заслуживают письма и записки, созданные детской рукой.

Предлагаем вам прямо сейчас насладиться некоторыми из них. Они гарантировано заставят вас улыбнуться и погрузиться в собственные воспоминания, связанные с самой беззаботной порой в жизни. И совсем не важно, что они написаны слегка кривоватым почерком и имеют уйму забавных ошибок. Приятного просмотра!

Надеемся, что мама позаботилась о наличии запасного ключа

Когда очень хочешь картошку-фри

Задание выполнил и сразу же забыл

В следующий раз придётся ещё и сто раз писать слово — «раз».

Суп с загадкой

Я в детстве как-то из школы пришла, а на плите кастрюлька с похлебкой какой-то. Ну разогрела себе это необычное блюдо из риса, макарон, картохи, гороха и какого-то мяса с жиром. Потом очень мялась, подбирала нужные слова, чтобы не обидеть маму. Помню говорила, что жир — это не дело, да и вообще блюдо странное, но ты не переживай, я просто, может, разогрела плохо. Мама вообще сначала не поверила в то, что я это реально ела. А была то жрачка для собаки.

Всем всё понятно?

Это официальный указ? Или можно пока не беспокоиться?

Школьная любовь

А чего вам хотелось в детстве?

Блин! Мне 40, а я до сих пор этого хочу, причём именно в таком порядке!

Все жалобы направлять производителю

Всё по-взрослому

Простишь маленькую обжорку? А?

Некоторые дети буквально сделаны из любви

Так появилась френдзона

Правильно, нужно предварительно посоветоваться с мамой

Лара Крофт — начало

Пример, как растрогать любого родителя

Бонус: Ребёнок составлял расписание на неделю

Здесь вы можете почитать учительские заметки, сделанные в школьных дневниках непоседливых мальчишек и девчонок. Уверяем, они заставят вас рассмеяться до слёз.