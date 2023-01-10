. 16 записок, доказывающих, что только малыши способны написать белиберду, которая согреет сердце и рассмешит
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 16 записок, доказывающих, что только малыши способны написать белиберду, которая согреет сердце и рассмешит

16 записок, доказывающих, что только малыши способны написать белиберду, которая согреет сердце и рассмешит

16 записок, доказывающих, что только малыши способны написать белиберду, которая согреет сердце и рассмешит

Дети в своём восприятии мира радикально отличаются от взрослых. Многие малыши настолько искренние и по-доброму наивные, что способны растрогать любого всего парой слов, сказанных вслух или написанных на бумаге. Конечно, особого внимания заслуживают письма и записки, созданные детской рукой.

Предлагаем вам прямо сейчас насладиться некоторыми из них. Они гарантировано заставят вас улыбнуться и погрузиться в собственные воспоминания, связанные с самой беззаботной порой в жизни. И совсем не важно, что они написаны слегка кривоватым почерком и имеют уйму забавных ошибок. Приятного просмотра!

Надеемся, что мама позаботилась о наличии запасного ключа

Когда очень хочешь картошку-фри

Задание выполнил и сразу же забыл

В следующий раз придётся ещё и сто раз писать слово — «раз».

Суп с загадкой

Я в детстве как-то из школы пришла, а на плите кастрюлька с похлебкой какой-то. Ну разогрела себе это необычное блюдо из риса, макарон, картохи,  гороха и какого-то мяса с жиром. Потом очень мялась, подбирала нужные слова, чтобы не обидеть маму. Помню говорила, что жир — это не дело, да и вообще блюдо странное, но ты не переживай, я просто, может, разогрела плохо. Мама вообще сначала не поверила в то, что я это реально ела. А была то жрачка для собаки.

Всем всё понятно?

Это официальный указ? Или можно пока не беспокоиться?


Школьная любовь

А чего вам хотелось в детстве?

Блин! Мне 40, а я до сих пор этого хочу, причём именно в таком порядке! 

Все жалобы направлять производителю

Всё по-взрослому

Простишь маленькую обжорку? А?

Некоторые дети буквально сделаны из любви

Так появилась френдзона

Правильно, нужно предварительно посоветоваться с мамой

Лара Крофт — начало

Пример, как растрогать любого родителя

Бонус: Ребёнок составлял расписание на неделю

Здесь вы можете почитать учительские заметки, сделанные в школьных дневниках непоседливых мальчишек и девчонок. Уверяем, они заставят вас рассмеяться до слёз.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Лучшие шутки и мемы из Сети - 10.01.2023 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 10.01.2023 (15 фото)
У Максима Галкина хотят отобрать награды
У Максима Галкина хотят отобрать награды
Алексей Панин в грубой форме оскорбил артистку Юлию Чичерину
Алексей Панин в грубой форме оскорбил артистку Юлию Чичерину
Дмитрий Назаров высказался о сбежавшем Анатолии Белом
Дмитрий Назаров высказался о сбежавшем Анатолии Белом
Артур Смольянинов - «гнида», заявила Яна Поплавская
Артур Смольянинов - «гнида», заявила Яна Поплавская
Певица Слава вернулась к мужу
Певица Слава вернулась к мужу
Сын Олега Газманова высказался о санкциях против него
Сын Олега Газманова высказался о санкциях против него
Евгения Осипова обзавелась 18-летним возлюбленным
Евгения Осипова обзавелась 18-летним возлюбленным
Сложно ли перейти на правильное питание
Сложно ли перейти на правильное питание
Польша объявила о полной независимости от российского угля
Польша объявила о полной независимости от российского угля
Юлия Высоцкая прокомментировала слухи в сети о собственной смерти
Юлия Высоцкая прокомментировала слухи в сети о собственной смерти
Официально: эти 6 игр удалят из Game Pass 15 января
Официально: эти 6 игр удалят из Game Pass 15 января

Топ на сегодня

Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Европу предупредили о последствиях эмбарго на российские нефтепродукты
Европу предупредили о последствиях эмбарго на российские нефтепродукты
Суд отложил рассмотрение дела против Оксимирона из-за нехватки доказательств
Суд отложил рассмотрение дела против Оксимирона из-за нехватки
Валентин Юдашкин с женой отмечают коралловую свадьбу
Валентин Юдашкин с женой отмечают коралловую свадьбу
Анастасия Волочкова обнажилась догола на пляже Мальдив
Анастасия Волочкова обнажилась догола на пляже Мальдив

Еще по теме

Николай Валуев начал вести передачу «Спокойной ночи, малыши!»
Дети начинают беспокоиться о своем теле в двухлетнем возрасте, - ученые
Как характер и судьба человека зависят от часа его рождения - неожиданные факты
Подборка забавных твитов (18 фото)