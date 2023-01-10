17 юмористических комиксов от мамы из Питера, которая превращает суровую реальность в забавные зарисовки
Семейная жизнь — непростая штука, но очень весёлая. Особенно если в доме появляется кто-то, кто не даст вам ни минуты покоя и тишины. Художнице Елене очень хорошо знакома эта ситуация. Ведь её семья — это сын Артём, папа Ру, кот Кошмар и пёс Корсар. Всей дружной командой они каждый день готовы создавать фееричные шоу и преподносить самые разные сюрпризы. Но как бы трудно не было, Лена знает, что делать в таких случаях — почти любую жизненную трудность всегда можно превратить в смешной комикс!
Медитация? Нет, не слышали…
Место, попасть в которое нужно ещё очень постараться
Ничего не поменялось
Запрещённые приёмчики в деле!
С невозмутимостью танка я могу наблюдать, как сын размазывает сопли по полу лицом. Но. Этот взгляд игнорировать невозможно🙈👀 Я таю и сдаюсь🤪
Ничто не помешает состояться родительскому собранию!
Слабоумие или отвага?
+1 седой волос на голове
5 минут в ванной — слишком долгий отпуск для мамочек
Вот только ты хотя бы в мечтах представишь себя на лазурном берегу, как иллюзия развеивается криком: мааааааааам! Или где… или мяу.
Сладкий сон кому-то только снился
Минутка ворчанья объявляется открытой!
Папа засыпает, просыпаются маленькие хулиганы
Типичное утро до и после рождения ребёнка
Супернадёжный способ как починить душ за 5 минут
Сколько врачей, столько и мнений
Все в сборе!
Одно всегда остаётся неизменным: вещи папы всегда умещаются на папе! Ну а на крайний случай есть карманы.
Не беспокойтесь! Кот проследит за порядком в доме
У котиков своё понятие прекрасного😏
А вообще кот Кошмар — та ещё вредина в семействе художницы Лены. Но стоит отметить, что он — прекрасный учитель всяких пакостей! В его портфолио, по словам иллюстратора, уже два успешных ученика — сын Тёма и пёсель Корсар.
Когда усталость берёт верх
Доброе утро, мир!
Здесь вы можете посмеяться над комиксами от другой девушки, которая кратко, понятно и весело рассказала о всех нюансах своей профессии бортпроводницы.