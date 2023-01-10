. 17 юмористических комиксов от мамы из Питера, которая превращает суровую реальность в забавные зарисовки
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17 юмористических комиксов от мамы из Питера, которая превращает суровую реальность в забавные зарисовки

17 юмористических комиксов от мамы из Питера, которая превращает суровую реальность в забавные зарисовки

Семейная жизнь — непростая штука, но очень весёлая. Особенно если в доме появляется кто-то, кто не даст вам ни минуты покоя и тишины. Художнице Елене очень хорошо знакома эта ситуация. Ведь её семья — это сын Артём, папа Ру, кот Кошмар и пёс Корсар. Всей дружной командой они каждый день готовы создавать фееричные шоу и преподносить самые разные сюрпризы. Но как бы трудно не было, Лена знает, что делать в таких случаях — почти любую жизненную трудность всегда можно превратить в смешной комикс!

Медитация? Нет, не слышали…

Место, попасть в которое нужно ещё очень постараться

Ничего не поменялось

Запрещённые приёмчики в деле!

С невозмутимостью танка я могу наблюдать, как сын размазывает сопли по полу лицом. Но. Этот взгляд игнорировать невозможно🙈👀 Я таю и сдаюсь🤪

Ничто не помешает состояться родительскому собранию!

Слабоумие или отвага?


+1 седой волос на голове

5 минут в ванной — слишком долгий отпуск для мамочек

Вот только ты хотя бы в мечтах представишь себя на лазурном берегу, как иллюзия развеивается криком: мааааааааам! Или где… или мяу.

Сладкий сон кому-то только снился

Минутка ворчанья объявляется открытой!

Папа засыпает, просыпаются маленькие хулиганы

Типичное утро до и после рождения ребёнка

Супернадёжный способ как починить душ за 5 минут

Сколько врачей, столько и мнений

Все в сборе!

Одно всегда остаётся неизменным: вещи папы всегда умещаются на папе! Ну а на крайний случай есть карманы.

Не беспокойтесь! Кот проследит за порядком в доме

У котиков своё понятие прекрасного😏

А вообще кот Кошмар — та ещё вредина в семействе художницы Лены. Но стоит отметить, что он — прекрасный учитель всяких пакостей! В его портфолио, по словам иллюстратора, уже два успешных ученика — сын Тёма и пёсель Корсар.

Когда усталость берёт верх

Доброе утро, мир!

Здесь вы можете посмеяться над комиксами от другой девушки, которая кратко, понятно и весело рассказала о всех нюансах своей профессии бортпроводницы.

# Интересное
По материалам: twizz

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