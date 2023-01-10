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Адвокат заявил о разбитой «в пух и прах» попытке возбудить дело против Киркорова

Адвокат заявил о разбитой «в пух и прах» попытке возбудить дело против КиркороваАдвокат Филиппа Киркорова заявил о невозможности возбудить дело против певца

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский в беседе с «Лентой.ру» заявил о невозможности возбудить дело против певца из-за танца на кресте.

Защитник исполнителя рассказал о разбитой «в пух и прах» попытке привлечь Кикророва к ответственности.

«Нами были предоставлены следствию аргументы, которые уничтожили всякую возможность даже на инсинуации некоего преступления и его состава, которые злопыхатели пытались инкриминировать Филиппу Киркорову в известном концертном номере "Восхождение на Голгофу". В частности, в номере Филиппа Бедросовича нет цели или умысла оскорбить чувства верующих, о чем он неоднократно публично сообщал, как и о своей причастности к христианству и уважении к христианам», — сказал Добровинский.

Адвокат добавил, что Конституция России гарантирует свободу литературного и художественного выражения. Он назвал попытки ограничить творческую деятельность Киркорова незаконными.

В декабре 2022 года Добровинский сообщил, что Киркорова захотели привлечь к ответственности из-за концертного номера с танцем на кресте.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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