. Алексей Панин в грубой форме оскорбил артистку Юлию Чичерину
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Алексей Панин в грубой форме оскорбил артистку Юлию Чичерину

Алексей Панин в грубой форме оскорбил артистку Юлию Чичерину
Скандальный артист Алексей Панин набросился на патриотку. Юлия Чичерина всеми силами поддерживает Россию: оказывает гуманитарную помощь нуждающимся, дает концерты для бойцов, выступает с патриотическими заявлениями. Алексей Панин считает, что певица перегибает палку. К слову, сам актер отвернулся от родной страны и обосновался в Испании. 31 декабря Юлия Чичерина поздравила российских военнослужащих с Новым годом. Артистка записала видеообращение, где сказала, что пришло время выбирать, кем быть — бессмертными героями или бесславными предателями… Алексей Панин остро отреагировал на слова певицы. Звезде «Жмурок» показалось, что Юлия перебарщивает с жестикуляцией и мимикой. «Кошмар. Она нездорова — и это не оскорбление. Это данность», — заявил 45-летний Панин.
Ранее актер уже проходился по исполнительнице и поливал ее грязью за гражданскую позицию. «Назвать ее девушкой даже язык не поворачивается. Оно — существо…» — негодовал Алексей. 44-летняя Чичерина не отвечает на хейт, а лишь просит власть не пускать уехавших за границу звезд обратно. «Часть артистов, которые не поддерживают Россию, — открытые враги страны. Они пытаются сохранить какие-то свои активы за бугром, не понимая, что Рим предателям не платит — все у них заберут и оставят только тем, кто будет активно сражаться против России. Другие застыли от страха и не могут решить — бить или бежать. Их необходимо подтолкнуть в нужную сторону и поддержать нужным способом. Нужно, чтобы ответственные профессионалы занимались этим вопросом. Есть и такие, которые в любой ситуации все превращают в шоу-бизнес: в Пасхальную неделю имитируют черную мессу в Кремлевском концертном зале или перекодируют МХАТ в соцсеть Бузовой с миллионами подписчиков. Но в исторически сложный момент нужно всем думать своей головой, а не спрашивать у Киркорова. Так победим», — ранее отмечала певица.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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