. Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз

Звезда «Улиц разбитых фонарей», актриса Анастасия Мельникова не смогла попасть на рождественскую службу. Анастасия Мельникова поделилась тревожной новостью о своем здоровье. Как выяснилось, актриса столкнулась с последствиями терапии, которую она проходила. В разгар новогодних каникул она серьезно заболела. Во время беседы с журналистами Мельникова раскрыла свой диагноз. Анастасия расстроилась из-за того, что болезнь сорвала её планы встретить Рождество в Зеленецком монастыре. Она собиралась провести в Ленинградской области пару дней, но из-за плохого самочувствия не смогла попасть на службу.Кстати, вопреки слухам в СМИ о подготовке к принятию пострига, 53-летняя актриса не собиралась оставаться в монастыре надолго. «Появилось безумное количество домыслов, что я ухожу в монастырь и мне уже подобрали келью», — волнуется звезда. Она напомнила тем, кто распускает подобные сплетни о том, что «Бог все видит». Ранее, напомним, актриса рассказала о четырех перенесенных операциях на ноге. Вот уже пять лет Мельникова борется с неизвестным недугом. Врачи не могут поставить ей точный диагноз, но продолжают попытки вылечить знаменитость. Не так давно она прошла курс гормональной терапии, из-за которой она потеряла контроль над весом.