. Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз

Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз

Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз
Звезда «Улиц разбитых фонарей», актриса Анастасия Мельникова не смогла попасть на рождественскую службу. Анастасия Мельникова поделилась тревожной новостью о своем здоровье. Как выяснилось, актриса столкнулась с последствиями терапии, которую она проходила. В разгар новогодних каникул она серьезно заболела. Во время беседы с журналистами Мельникова раскрыла свой диагноз. Анастасия расстроилась из-за того, что болезнь сорвала её планы встретить Рождество в Зеленецком монастыре. Она собиралась провести в Ленинградской области пару дней, но из-за плохого самочувствия не смогла попасть на службу.
Кстати, вопреки слухам в СМИ о подготовке к принятию пострига, 53-летняя актриса не собиралась оставаться в монастыре надолго. «Появилось безумное количество домыслов, что я ухожу в монастырь и мне уже подобрали келью», — волнуется звезда. Она напомнила тем, кто распускает подобные сплетни о том, что «Бог все видит». Ранее, напомним, актриса рассказала о четырех перенесенных операциях на ноге. Вот уже пять лет Мельникова борется с неизвестным недугом. Врачи не могут поставить ей точный диагноз, но продолжают попытки вылечить знаменитость. Не так давно она прошла курс гормональной терапии, из-за которой она потеряла контроль над весом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В Конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах Байдена
В Конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах
Дополнительный доход и запланированные траты: как избежать дыры в бюджете
Дополнительный доход и запланированные траты: как избежать дыры в
Пушилин рассказал об «упирающихся» в Соледаре украинских военных
Пушилин рассказал об «упирающихся» в Соледаре украинских военных
Игра Atrio: The Dark Wild — выживач в киберпанке-постапокалипсисе — вышла на Xbox
Игра Atrio: The Dark Wild — выживач в киберпанке-постапокалипсисе —
Никита Михалков находится на грани инфаркта в больнице
Никита Михалков находится на грани инфаркта в больнице
Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз
Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз
Яна Рудковская в ужасе от слов Смольянинова
Яна Рудковская в ужасе от слов Смольянинова
Ольга Орлова обрушилась с гневом на недоброжелателей
Ольга Орлова обрушилась с гневом на недоброжелателей
Маша Распутина держит дочку в черном теле
Маша Распутина держит дочку в черном теле
Кристина Асмус спалилась с любовником
Кристина Асмус спалилась с любовником
Аномальное тепло сменится сильными морозами в Иркутской области 12 января
Аномальное тепло сменится сильными морозами в Иркутской области 12
В Иркутском районе спасли лыжницу, сломавшую ногу
В Иркутском районе спасли лыжницу, сломавшую ногу

Топ на сегодня

Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке
Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке
Принц Гарри деградирует просто на глазах
Принц Гарри деградирует просто на глазах
Анастасия Волочкова похвасталась, сколько стоит ее отдых
Анастасия Волочкова похвасталась, сколько стоит ее отдых
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как рискнула, выходя за него замуж
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как рискнула, выходя за него замуж

Еще по теме

Анастасия Мельникова хочет уехать в монастырь
Анастасия Мельникова, невзирая на проблемы со здоровьем, появилась на шоу у Малахова
Анастасия Мельникова рассказала о своей тяжелой болезни
Анастасия Мельникова рассказала о пластике