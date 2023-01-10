. Анастасия Волочкова похвасталась, сколько стоит ее отдых

Балерина Анастасия Волочкова призналась, сколько стоит ее отдых на Мальдивах. Звезда балета в начале января улетела в Мальдивы, следуя своей давней традиции. На экзотических островах артистка планирует провести больше двух недель и вернуться в столицу аккурат к своему дню рождения. Экс-прима Большого театра заявила, что не пожалела денег, чтобы отдохнуть на курорте в высокий сезон, и заплатила за аренду виллы баснословную сумму. «Мой отдых роскошный и очень дорогостоящий не дает покоя. Ну я ничего не могу с этим поделать и не хочу. Просто отдыхаю… Дорого, богато, красиво, возбуждающе, будоражаще. Вилла тут стоит 4 тысячи долларов в сутки. И что? Просто те, кто не могут себе этого позволить, будут злопыхательствовать… 18 прекрасных дней на Мальдивах — мой вариант. Я могу себе позволить», — похвасталась артистка.Волочкова также подчеркнула, что в отпуск все же улетела не одна, а вместе со своим возлюбленным, который, судя по всему, участвовал в оплате поездки. Однако в Сети все равно усомнились в словах Анастасии про цены ее апартаментов, посчитав, что отдых обойдется ей не менее чем в пять миллионов рублей, и это без учета авиабилетов. Напомним, также в планах у танцовщицы — отметить 47-летие, а потом сыграть эффектную свадьбу с избранником, который еще до Нового года сделал ей предложение. Артистка хочет устроить торжество в стиле зимней сказки в Лапландии. Волочкова даже попросила подписчиков помочь ей найти оленей для мероприятия, чтобы все выглядело максимально аутентично.