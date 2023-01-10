. Аномальное тепло сменится сильными морозами в Иркутской области 12 января

В Иркутской области аномальное тепло резко сменится морозной погодой. Сильное похолодание ожидается уже 12 января, рассказала журналисту IRK.ru начальник гидрометеорологического центра Иркутского УГМС Юлия Янькова.

11 января синоптики прогнозируют умеренные снегопады по всей области. Температура воздуха начнет понижаться в этот же день и в Иркутске опустится до -30… -35 градусов, в северных районах — до -50.

Температура в Иркутске днем 10 января составляет -6…-8 градусов, это на 8-10 градусов выше нормы. Днем ранее, 9 января, столбик термометра в некоторых районах области поднялся до плюсовых температур, а в Нижнеудинском районе прошел дождь. По словам Юлии Яньковой, такая погода аномальна для января.