. Аномальное тепло сменится сильными морозами в Иркутской области 12 января
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Аномальное тепло сменится сильными морозами в Иркутской области 12 января

Аномальное тепло сменится сильными морозами в Иркутской области 12 января

В Иркутской области аномальное тепло резко сменится морозной погодой. Сильное похолодание ожидается уже 12 января, рассказала журналисту IRK.ru начальник гидрометеорологического центра Иркутского УГМС Юлия Янькова.

11 января синоптики прогнозируют умеренные снегопады по всей области. Температура воздуха начнет понижаться в этот же день и в Иркутске опустится до -30… -35 градусов, в северных районах — до -50.

Температура в Иркутске днем 10 января составляет -6…-8 градусов, это на 8-10 градусов выше нормы. Днем ранее, 9 января, столбик термометра в некоторых районах области поднялся до плюсовых температур, а в Нижнеудинском районе прошел дождь. По словам Юлии Яньковой, такая погода аномальна для января.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах Байдена
В Конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах
Дополнительный доход и запланированные траты: как избежать дыры в бюджете
Дополнительный доход и запланированные траты: как избежать дыры в
Пушилин рассказал об «упирающихся» в Соледаре украинских военных
Пушилин рассказал об «упирающихся» в Соледаре украинских военных
Игра Atrio: The Dark Wild — выживач в киберпанке-постапокалипсисе — вышла на Xbox
Игра Atrio: The Dark Wild — выживач в киберпанке-постапокалипсисе —
Никита Михалков находится на грани инфаркта в больнице
Никита Михалков находится на грани инфаркта в больнице
Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз
Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз
Яна Рудковская в ужасе от слов Смольянинова
Яна Рудковская в ужасе от слов Смольянинова
Ольга Орлова обрушилась с гневом на недоброжелателей
Ольга Орлова обрушилась с гневом на недоброжелателей
Маша Распутина держит дочку в черном теле
Маша Распутина держит дочку в черном теле
Кристина Асмус спалилась с любовником
Кристина Асмус спалилась с любовником
Аномальное тепло сменится сильными морозами в Иркутской области 12 января
Аномальное тепло сменится сильными морозами в Иркутской области 12
В Иркутском районе спасли лыжницу, сломавшую ногу
В Иркутском районе спасли лыжницу, сломавшую ногу

Топ на сегодня

Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке
Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке
Принц Гарри деградирует просто на глазах
Принц Гарри деградирует просто на глазах
Анастасия Волочкова похвасталась, сколько стоит ее отдых
Анастасия Волочкова похвасталась, сколько стоит ее отдых
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как рискнула, выходя за него замуж
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как рискнула, выходя за него замуж

Еще по теме

Крещение в Иркутской области будет традиционно морозным
В первые дни января температура в Иркутской области будет на 4-8 градусов ниже нормы
На Рождество в государстве Украина резко похолодает
Январь в Самарской области будет холодным и малоснежным