. Артур Смольянинов еле унес ноги от радикалов за границей
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Артур Смольянинов еле унес ноги от радикалов за границей

Артур Смольянинов еле унес ноги от радикалов за границей
Актер Артур Смольянинов оказался неугодным ни тут, ни там. Скандальные высказывания Артура Смольянинова о текущей политической ситуации в мире не оставили никого равнодушным. Звезда фильма «9 рота» собрался на передовую, причем выступать намерен не за родную страну, а за ее противников. Теперь Артура Смольянинова, который раньше играл в патриотических фильмах, просят не только признать иноагентом, но и лишить российского гражданства. Его громкие слова были услышаны активистами из Латвии, которые решили встретиться с актером лично и проверить его на искренность. Впрочем, Смольянинов повел себя не лучшим образом.
Сперва мы поговорили с ним. Он изложил нам свою позицию. Тогда мы попытались вручить ему повестку, ненастоящую, конечно, просто хотели проверить. Сначала он сказал, что не является гражданином Украины, поэтому не может ее взять. Мы предложили ему записаться добровольцем. Он порвал повестку, сбил с ног моего друга, толкнул меня и убежал. Сам актер пока никак не прокомментировал громкий инцидент со своим участием. Зато за него это сделали другие люди. Так, глава Следственного комитета РФ поручил возбудить уголовное дело против актера «9 роты», а пресс-секретарь президента России рассказал, что думают о словах Артура в коридорах власти. Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства. Отметим, что Артур покинул Россию еще весной 2022 года, перебравшись в Европу. Он дал несколько громких интервью и заявил, что не собирается пока возвращаться в Россию и уже получил ряд предложений из США, сообщает РИА «ФАН».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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