. Артур Смольянинов - «гнида», заявила Яна Поплавская
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Артур Смольянинов - «гнида», заявила Яна Поплавская

Артур Смольянинов - «гнида», заявила Яна Поплавская
Актриса Яна Поплавская высказалась о сбежавшем артисте.   Скандальное заявление актер сделал в адрес родины и земляков. Актер Артур Смольянинов сделал скандальное признание, обнажив свою натуру. Сбежавший из страны еще осенью прошлого года, он пожелал родине стать «радиационным пеплом» и изъявил готовность пойти в ряды бойцов Незалежной. Такое признание звезды фильма «9 рота» возмутило актрису Яну Поплавскую до глубины души. Она не смогла промолчать и обратилась к Смольянинову у себя в Telegram.
«Жаль только, что настоящие мужики-военные после фильма «9 рота» к сердцу тебя прижимали и руки твои жали, говорили слова восхищения, братом называли! Забудут имя твое, забудут фильмы твои. Лучшее наказание для подобных гнид не месть, а просто равнодушие и забвение», — убеждена актриса.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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