. Артур Смольянинов - «гнида», заявила Яна Поплавская

Актриса Яна Поплавская высказалась о сбежавшем артисте. Скандальное заявление актер сделал в адрес родины и земляков. Актер Артур Смольянинов сделал скандальное признание, обнажив свою натуру. Сбежавший из страны еще осенью прошлого года, он пожелал родине стать «радиационным пеплом» и изъявил готовность пойти в ряды бойцов Незалежной. Такое признание звезды фильма «9 рота» возмутило актрису Яну Поплавскую до глубины души. Она не смогла промолчать и обратилась к Смольянинову у себя в Telegram.«Жаль только, что настоящие мужики-военные после фильма «9 рота» к сердцу тебя прижимали и руки твои жали, говорили слова восхищения, братом называли! Забудут имя твое, забудут фильмы твои. Лучшее наказание для подобных гнид не месть, а просто равнодушие и забвение», — убеждена актриса.