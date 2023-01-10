. Артура Смольянинова хотят посадить в России
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Артура Смольянинова хотят посадить в России

Артура Смольянинова хотят посадить в России
Актера Артура Смольянинова требуют посадить. Председатель Следственного комитета РФ приказал завести дело против актера Артура Смольянинова. Несколько дней назад звезда «9 роты» заявил, что воевал бы только на стороне Украины, так как ему все равно, что станет с родной страной… Накануне депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев выступил с критикой в адрес артиста. По его мнению, Артур Смольянинов должен нести ответственность за публичные высказывания.
«У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело», — сказал госдеятель. Александр Бастрыкин прислушался к мнению политика и сегодня, 9 января, поручил завести уголовное дело против уехавшего актера.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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