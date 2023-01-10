. Авторы Dead Island 2 не вдохновлялись первым трейлером игры, который вышел в 2014 году





В этом году должен состояться релиз игры Dead Island 2. Геймплейные ролики проекта неплохо оценили журналисты и игроки, но есть серьезные опасения, что игра может не оправдать ожидания. Как известно, проект является «долгостроем», и несколько раз он передавался от одной студии к другой.

Изначально игру Dead Island 2 анонсировали еще в 2014 году трейлером, который можно видеть ниже. Тогда разработкой проекта занималась команда Yager. После, из-за проблем в разработке, Dead Island 2 перешла к Sumo Digital, но и они не закончили проект.

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Сейчас же разработкой занимается команда Dambuster Studios. В интервью порталу GameInformer один из руководителей разработки Dead Island 2 Дэвид Стентон отметил, что команде фактически пришлось разрабатывать все с нуля. По его словам, они не вдохновлялись первым трейлером игры, который был показан в 2014 году, поскольку игра отличается по духу и атмосфере. При этом, отмечает Стентон, авторы новой версии Dead Island все еще показывают «открыточный» Лос-Анджелес, как это стремился сделать и первый трейлер, но «с другого ракурса».

Напомним, выходит Dead Island 2 на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC в этом году — 28 апреля. Его разработку завершает команда Dambuster Studios, которая известна по шутеру Homefront: The Revolution. Ниже можно посмотреть геймплей новой версии Dead Island 2.

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