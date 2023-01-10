. Авторы Dead Island 2 не вдохновлялись первым трейлером игры, который вышел в 2014 году
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Авторы Dead Island 2 не вдохновлялись первым трейлером игры, который вышел в 2014 году

Авторы Dead Island 2 не вдохновлялись первым трейлером игры, который вышел в 2014 году

Авторы Dead Island 2 не вдохновлялись первым трейлером игры, который вышел в 2014 году


В этом году должен состояться релиз игры Dead Island 2. Геймплейные ролики проекта неплохо оценили журналисты и игроки, но есть серьезные опасения, что игра может не оправдать ожидания. Как известно, проект является «долгостроем», и несколько раз он передавался от одной студии к другой.

Изначально игру Dead Island 2 анонсировали еще в 2014 году трейлером, который можно видеть ниже. Тогда разработкой проекта занималась команда Yager. После, из-за проблем в разработке, Dead Island 2 перешла к Sumo Digital, но и они не закончили проект.


Watch this video on YouTube

Сейчас же разработкой занимается команда Dambuster Studios. В интервью порталу GameInformer один из руководителей разработки Dead Island 2 Дэвид Стентон отметил, что команде фактически пришлось разрабатывать все с нуля. По его словам, они не вдохновлялись первым трейлером игры, который был показан в 2014 году, поскольку игра отличается по духу и атмосфере. При этом, отмечает Стентон, авторы новой версии Dead Island все еще показывают «открыточный» Лос-Анджелес, как это стремился сделать и первый трейлер, но «с другого ракурса».

Напомним, выходит Dead Island 2 на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC в этом году — 28 апреля. Его разработку завершает команда Dambuster Studios, которая известна по шутеру Homefront: The Revolution. Ниже можно посмотреть геймплей новой версии Dead Island 2.


Watch this video on YouTube
# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

Аномальное тепло сменится сильными морозами в Иркутской области 12 января
Аномальное тепло сменится сильными морозами в Иркутской области 12
В Иркутском районе спасли лыжницу, сломавшую ногу
В Иркутском районе спасли лыжницу, сломавшую ногу
Польский чиновник лишился кресла после разговора президента Дуды с пранкерами из РФ
Польский чиновник лишился кресла после разговора президента Дуды с
Россия заявила о попытках Запада обвинить Москву в разграблении Африки
Россия заявила о попытках Запада обвинить Москву в разграблении Африки
На «Госуслугах» запустили новую функцию
На «Госуслугах» запустили новую функцию
Экс-советник Пентагона сообщил о сорванном Россией тайном плане США по Донбассу
Экс-советник Пентагона сообщил о сорванном Россией тайном плане США
Авторы Dead Island 2 не вдохновлялись первым трейлером игры, который вышел в 2014 году
Авторы Dead Island 2 не вдохновлялись первым трейлером игры, который
Лучшие шутки и мемы из Сети - 10.01.2023 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 10.01.2023 (15 фото)
У Максима Галкина хотят отобрать награды
У Максима Галкина хотят отобрать награды
Алексей Панин в грубой форме оскорбил артистку Юлию Чичерину
Алексей Панин в грубой форме оскорбил артистку Юлию Чичерину
Дмитрий Назаров высказался о сбежавшем Анатолии Белом
Дмитрий Назаров высказался о сбежавшем Анатолии Белом
Артур Смольянинов - «гнида», заявила Яна Поплавская
Артур Смольянинов - «гнида», заявила Яна Поплавская

Топ на сегодня

Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Принц Гарри деградирует просто на глазах
Принц Гарри деградирует просто на глазах
Российские военные завладели польским беспилотником
Российские военные завладели польским беспилотником
Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке
Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке
Анастасия Волочкова похвасталась, сколько стоит ее отдых
Анастасия Волочкова похвасталась, сколько стоит ее отдых

Еще по теме

Официально: Dead Island 2 в активной разработке, инсайдер сообщил детали
Обзор геймплея Dead Island 2 показали в новом видео, игра выходит в апреле
Анонсирована игра Return to Monkey Island — продолжение легендарных первых частей Monkey Island
Кооперативный симулятор фермера Spirit of the Island выйдет на Xbox