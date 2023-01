. Авторы The Texas Chain Saw Massacre в новом видео показали захват движений для игры

Разработчики игры The Texas Chain Saw Massacre анонсировали публикацию закулисных материалов о создании проекта. Первый такой материал уже появился в их официальных каналах — это почти 15-минутный ролик, в котором авторы хоррора показывают захват движений для игры и беседуют с актерами. Как отмечают создатели The Texas Chain Saw Massacre, видео было снято еще и в июне 2021 года, сейчас захват движений для игры уже давно завершен — проект находится на финальной стадии разработки.

httpv://www.youtube.com/watch?v=—pUB_Y4kfY

Напомним, что The Texas Chain Saw Massacre — это хоррор в жанре асинхронного мультиплеера, который создается на базе фильма «Техасская резня бензопилой» 1974 года. Разработчики обещают воссоздать максимально аутентичную атмосферу из легендарного фильма.

The Texas Chain Saw Massacre хвалят в первых превью

The Texas Chain Saw Massacre выходит на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC в 2023 году. Сразу после релиза игра станет частью Game Pass.