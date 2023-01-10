. Авторы The Texas Chain Saw Massacre в новом видео показали захват движений для игры
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Авторы The Texas Chain Saw Massacre в новом видео показали захват движений для игры

Авторы The Texas Chain Saw Massacre в новом видео показали захват движений для игры

Авторы The Texas Chain Saw Massacre в новом видео показали захват движений для игры


Разработчики игры The Texas Chain Saw Massacre анонсировали публикацию закулисных материалов о создании проекта. Первый такой материал уже появился в их официальных каналах — это почти 15-минутный ролик, в котором авторы хоррора показывают захват движений для игры и беседуют с актерами. Как отмечают создатели The Texas Chain Saw Massacre, видео было снято еще и в июне 2021 года, сейчас захват движений для игры уже давно завершен — проект находится на финальной стадии разработки.

httpv://www.youtube.com/watch?v=—pUB_Y4kfY

Напомним, что The Texas Chain Saw Massacre — это хоррор в жанре асинхронного мультиплеера, который создается на базе фильма «Техасская резня бензопилой» 1974 года. Разработчики обещают воссоздать максимально аутентичную атмосферу из легендарного фильма.

The Texas Chain Saw Massacre хвалят в первых превью

The Texas Chain Saw Massacre выходит на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC в 2023 году. Сразу после релиза игра станет частью Game Pass.

# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

Военкор Александр Сладков раскрыл потери в боях за Соледар и Бахмут
Военкор Александр Сладков раскрыл потери в боях за Соледар и Бахмут
Авторы The Texas Chain Saw Massacre в новом видео показали захват движений для игры
Авторы The Texas Chain Saw Massacre в новом видео показали захват
Траты россиян на новогодних каникулах выросли почти в полтора раза
Траты россиян на новогодних каникулах выросли почти в полтора раза
Водитель Mazda Demio получил травмы в ДТП с самосвалом в Нижнеудинском районе
Водитель Mazda Demio получил травмы в ДТП с самосвалом в
Электроснабжение в поселке Мама восстановили после аварии
Электроснабжение в поселке Мама восстановили после аварии
В Иркутской области суд рассмотрит дело о разбойном нападении и убийстве предпринимателя
В Иркутской области суд рассмотрит дело о разбойном нападении и
Власти ДНР ответили на вопрос о названии Артемовска
Власти ДНР ответили на вопрос о названии Артемовска
Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом
Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом
Дизайнерская плитка: достоинства и недостатки оригинальных решений в интерьере
Дизайнерская плитка: достоинства и недостатки оригинальных решений в
Стало известно о возможной встрече Эрдогана и Асада
Стало известно о возможной встрече Эрдогана и Асада
«Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах
«Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах
Жестовая диалектология шимпанзе
Жестовая диалектология шимпанзе

Топ на сегодня

ЦБ дал рекомендации банкам относительно участников СВО с истекшими паспортами
ЦБ дал рекомендации банкам относительно участников СВО с истекшими
У Никиты Михалкова подтвердили коронавирус
У Никиты Михалкова подтвердили коронавирус
Россиянам предложат дать денег государству в долг без гарантий
Россиянам предложат дать денег государству в долг без гарантий
Филипп Киркоров посмеялся над актером Владимиром Зеленским
Филипп Киркоров посмеялся над актером Владимиром Зеленским
Татьяна Брухунова вышла замуж за Петросяна из-за денег
Татьяна Брухунова вышла замуж за Петросяна из-за денег

Еще по теме

The Texas Chain Saw Massacre будет в Game Pass в день релиза
The Texas Chain Saw Massacre хвалят в первых превью, игра будет в Game Pass
Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму ужасов 1974 года
Новости Game Pass за 17-24 сентября: что уже добавят, скоро добавят, удалят и прочее