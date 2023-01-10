. «АвтоВАЗ» прокомментировал покупку заводов ушедших из России автоконцернов
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«АвтоВАЗ» прокомментировал покупку заводов ушедших из России автоконцернов

«АвтоВАЗ» прокомментировал покупку заводов ушедших из России автоконцернов«АвтоВАЗ» исключил покупку новых производственных активов ушедших из РФ концернов

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов прокомментировал покупку компанией новых заводов ушедших из России автоконцернов. По его словам, приобретение производственных дополнительных активов пока не планируется, пишет РИА Новости.

9 декабря «АвтоВАЗ» получил управление над бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге. Российская компания получила право на послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также на поставку запчастей к ним. По словам Соколова, фабрика полностью перейдет в собственность «АвтоВАЗа» в январе-феврале.

Новое руководство «АвтоВАЗа» заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Однако в декабре 2022-го Соколов заявил, что на бывшем заводе Nissan начнут производить минимум три новые модели Lada. Ожидается, что производство в Петербурге будет запущено во втором полугодии 2023 года.

Директор по продажам «АвтоВАЗа» Виталий Осипов заявил, что в 2022 году продажи Lada упали на 46,2 процента. По его словам, продажи на российском рынке составили в общем объеме 188,645 тысячи автомобилей, в то время как в 2021 году они составили 350,7 тысячи штук.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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