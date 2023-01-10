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«АвтоВАЗ» сообщил по падении продаж на 46 процентов

«АвтоВАЗ» сообщил по падении продаж на 46 процентов«АвтоВАЗ» сообщил, что продажи автомобилей Lada упали на 46% в 2022 году

В 2022 году продажи автомобилей Lada упали на 46,2 процента. Об этом сообщил директор по продажам «АвтоВАЗа» Виталий Осипов, его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, продажи на российском рынке составили в общем объеме 188,645 тысячи автомобилей. «Прошлый год мы закрыли на уровне 350,7 тысячи», — уточнил Осипов. Из проданных машин лидером остается Lada Granta, за ней идут Niva, Vesta и Largus.

При этом, как говорят участники рынка, пока что цены на машины остались на уровне прошлого года. Тем не менее автомобили 2023 года выпуска все равно могут подорожать на 3-7 процентов.

Кроме того, стало известно, что в России обвалились продажи новых легковых автомобилей. Судя по статистике, по итогам декабря прошлого года россияне купили 56,7 тысячи новых легковых автомобилей, что на 58 процентов ниже, чем в аналогичный месяц 2021 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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