. Банки стали повышать ставки по займам

Проценты по ипотечным займам растут, как на дрожжах. Во вторник, 10 января, стало известно, что Сбербанк повысил ставки по ипотеке на первичное и вторичное жилье. Рост составил 0,5%, и теперь в кредитной организации жилищный займ не дают меньше чем за 10,9% годовых. Новые условия не касаются программ приобретения жилья, субсидируемых государством, — льготной и семейной ипотеки. Первую в банке выдают под 7,7%, если клиент покупает готовую квартиру или дом, и под 7,3%, если предстоит строительство. Семейную ипотеку можно взять под 5,7% и 5,3% соответственно. В самом Сбере говорят, что рост процентной ставки связан текущими условиями рынка, и в том числе с увеличением стоимости заимствования облигаций федерального займа в декабре 2022 года. Доходность по ним выросла. В компании заявили, что коррекция условий предоставления ипотеки предстоит также и другим участникам рынка, сообщает РИА «Новости». Эксперты прогнозировали размер ставки по жилищным кредитами на уровне 8,5% годовых в течение всего 2023 года. Это связано с изменениями программ льготной ипотеки, которые анонсировал президент Владимир Путин в середине декабря. Он заявил, что займы будут выдавать под 8% вместо 7-ми, а сама программа будет действовать до июля. Семейная ипотека в 2023 году будет доступна родителям с детьми любого возраста до 18 лет, а ставка по кредиту составит 6%. Так или иначе, остальные банки также начали повышать ставки. При этом, заседание ЦБ РФ по ключевой ставке ожидается только 10 февраля. По словам основателя Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрия Ракуты, в последнее время число выданных жилищных займов растет, что вызывает опасения у ЦБ РФ. Регулятор также ужесточил требования к заемщикам, поэтому теперь будут строже проверять доход и уже существующую кредитную нагрузку. «Стоит ли вообще сейчас заходить в покупку недвижимости? Если вы, допустим, рассматриваете покупку для себя и у вас есть первоначальный взнос, я бы рассмотрел вторичный рынок, ставки там дороже, но ввиду того, что спрос сейчас не такой активный, продавцы дают очень хорошие дисконты», — заявил специалист Business FM. Ранее эксперт по недвижимости Ксения Аверс дала прогноз, что будет с ценами на новостройки в течение 2023 года. Она ответила на вопрос, стоит ли ждать снижения цен.