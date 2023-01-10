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Банки стали повышать ставки по займам

Банки стали повышать ставки по займам
Проценты по ипотечным займам растут, как на дрожжах. Во вторник, 10 января, стало известно, что Сбербанк повысил ставки по ипотеке на первичное и вторичное жилье. Рост составил 0,5%, и теперь в кредитной организации жилищный займ не дают меньше чем за 10,9% годовых. Новые условия не касаются программ приобретения жилья, субсидируемых государством, — льготной и семейной ипотеки. Первую в банке выдают под 7,7%, если клиент покупает готовую квартиру или дом, и под 7,3%, если предстоит строительство. Семейную ипотеку можно взять под 5,7% и 5,3% соответственно.    В самом Сбере говорят, что рост процентной ставки связан текущими условиями рынка, и в том числе с увеличением стоимости заимствования облигаций федерального займа в декабре 2022 года. Доходность по ним выросла. В компании заявили, что коррекция условий предоставления ипотеки предстоит также и другим участникам рынка, сообщает РИА «Новости». Эксперты прогнозировали размер ставки по жилищным кредитами на уровне 8,5% годовых в течение всего 2023 года. Это связано с изменениями программ льготной ипотеки, которые анонсировал президент Владимир Путин в середине декабря. Он заявил, что займы будут выдавать под 8% вместо 7-ми, а сама программа будет действовать до июля. Семейная ипотека в 2023 году будет доступна родителям с детьми любого возраста до 18 лет, а ставка по кредиту составит 6%. Так или иначе, остальные банки также начали повышать ставки. При этом, заседание ЦБ РФ по ключевой ставке ожидается только 10 февраля. По словам основателя Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрия Ракуты, в последнее время число выданных жилищных займов растет, что вызывает опасения у ЦБ РФ. Регулятор также ужесточил требования к заемщикам, поэтому теперь будут строже проверять доход и уже существующую кредитную нагрузку.  «Стоит ли вообще сейчас заходить в покупку недвижимости? Если вы, допустим, рассматриваете покупку для себя и у вас есть первоначальный взнос, я бы рассмотрел вторичный рынок, ставки там дороже, но ввиду того, что спрос сейчас не такой активный, продавцы дают очень хорошие дисконты», — заявил специалист Business FM. Ранее эксперт по недвижимости Ксения Аверс дала прогноз, что будет с ценами на новостройки в течение 2023 года. Она ответила на вопрос, стоит ли ждать снижения цен.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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