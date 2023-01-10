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Брат принца Гарри унизил его

Брат принца Гарри унизил его
Мемуары Принца Гарри продолжают делать много шума.   Высказывания королевича продолжают будоражить общественность. В книге «Запасной» наследник Дианы и Чарльза откровенно рассказал об изнанке жизни с королевской семьей. В СМИ утекло очередное заявление: Уильям не предложил брату почетную должность дружка на свадьбе с Кейт, что обидело его. Согласно официальным источникам, Гарри считался шафером на свадьбе герцогов Уэльских и отправился в Вестминстерское аббатство вместе с отцом на Bentley. Именно там проходила торжественная служба. Правда оказалась далека от версии СМИ, убеждает принц. Муж Меган Маркл рассказал, что трюк с шафером был разыгран PR-командой ради красивой картинки в газетах. На самом деле шаферами стали друзья Уильяма — Джеймс Мид и Томас Ван Страубензи.
Младшему брату досталась роль конферансье: он должен был представлять лучших друзей Уильяма гостям. Королевская семья заставила 38-летнего Гарри поддерживать официальную версию и врать любому, кто спросит о свадьбе герцогов Уэльских. Впрочем, это не единственное откровение о торжественном событии в жизни Кейт и Уильяма. По словам младшего сына Леди Ди, старший брат пришел на встречу с жителями Британии подшофе. Прием состоялся в торговом центре у Букингемского дворца за несколько часов до свадьбы. В книге «Запасной» Гарри вспоминает, как предложил брату мятные леденцы и проветрил автомобиль, опустив окна, чтобы избавиться от неприятного запаха, исходящего от Уильяма. Мемуары принца Гарри пестрят откровениями. В книге он рассказывает о ссорах между членами привилегированной семьи и делится пикантными подробностями собственной жизни. Например, внук Елизаветы II рассказал об обморожении полового органа во время арктической экспедиции, а также в красках описал отношения с запрещенными веществами. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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