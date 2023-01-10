. Чем грозят вспышки на солнце для земли в 2023 году ?
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Чем грозят вспышки на солнце для земли в 2023 году ?

Чем грозят вспышки на солнце для земли в 2023 году ?
Специалист рассказал о вспышках на солнце. Вечером 9 января, в понедельник, российские ученые зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце. Ей был присвоен самый высокий класс интенсивности. О вспышке сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ) Федеральной службы по гидрометеорологии. С начала года ученые отмечали еще несколько подобных природных явлений разной силы. «9 января в 21:50 мск в группе пятен 3184 (на Солнце) зарегистрирована вспышка X1.9 в рентгеновском диапазоне продолжительностью 20 минут»,  — приводят сообщение института ТАСС. Эта вспышка стала уже третьей по счету самого высокого класса «X» с начала 2023 года. Две такие же мощные произошли 6 января. Еще одна вспышка более низкого класса «М» была зафиксирована в том числе во вторник, 10 января.  Вспышки на Солнце — явления частые. Они приводят к высвобождению колоссального объема энергии. Мощные вспышки равносильны взрыву нескольких миллионов водородных бомб.  Известно, что само по себе небесное тело состоит из кипящей плазмы. Верхние слои постоянно находятся в движении, что создает сильное магнитное поле вокруг. Его границы часто выходят за плотные слои Солнца, чот приводит к разрыыам, — так появляются пятна, корональные выбросы и как раз вспышки. Обычно интенсивность и мощь последних характеризуют буквы — A, B, C, M, X. То есть А — это самая слабая, а Х, соответственно, наиболее мощная. Активность Солнца приводит к возникновению на Земле геомагнитных бурь, а те, в свою очередь, влияют на поведение техники и самочувствие людей.  Поэтому в эти дни у метеочувствительных граждан может отмечаться ухудшение состояния здоровья.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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