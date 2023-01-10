. Что будет с ценами на недвижимость в 2023 году ?
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Что будет с ценами на недвижимость в 2023 году ?

Что будет с ценами на недвижимость в 2023 году ?
Специалисты дают крайне скептически прогнозы на новый год. Как известно, на стоимость жилья в России влияет множество факторов от общей инфляции и баланса спроса и предложения до дефицита кадров и стройматериалов. Подорожает или подешевеет квадратный метр в 2023 году? Станут ли квартиры доступнее рядовым россиянам? Свой прогноз дала эксперт по недвижимости, основатель «Тренд Хаус» Ксения Аверс. По словам специалиста, инфляция в нашей стране продолжится, правда, темп ее замедлится. Поэтому вероятней всего цены на жилье тоже будут расти, но уже не так значительно, как в прошлые годы.  «Банк России прогнозирует, что в 2023-м инфляция снизится до 5–7%. К слову, в декабре она была на уровне 12,65%. То есть цены продолжат расти, просто медленнее. Это касается и цен на недвижимость», — сказала Аверс. Интерес у россиян к инвестированию денег в недвижимость тоже вряд ли пропадет в текущем году. Поэтому спрос сохранится. Покупка квартира, по словам эксперта, является проверенным вариантом сохранения и преумножения капитала. Стоит также учесть продолжающееся удорожание стройматериалов. «Застройщики не захотят продавать квартиры себе в убыток, поэтому ожидать большого падения цен на новостройки не стоит»,  — отметила основатель компании. Еще одним сдерживающим фактором для падения цен на квадратный метр эксперт называет продление программы льготной ипотеки на новостройки. В конце декабря президент Владимир Путин заявил, что займы, субсидированные государством, будут выдаваться под 8% годовых. Также расширится программа семейной ипотеки. Кредиты с низкими ставками смогут получить семьи с детьми вне зависимости от их возраста. «Эти меры будут стимулировать спрос. А спрос влияет на цену — скорее всего, она тоже начнет расти»,  — заключила специалист, ее процитировали «Известия». Ранее московские риелторы рассказали, сколько стоит самая дешевая квартира в столице. Оказалось, что студию площадью 11 кв. метров на станции метро «Щелковская» можно приобрести меньше чем за 3 млн рублей.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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