. Что такое софрология и как она помогает уйти от негативных эмоций

В современном мире слишком много переживаний, стресса и проблем. В шестидесятых годах прошлого столетия была основана новая наука — софрология. Её целью является помощь в уходе от негативных эмоций и борьба со стрессом.

Как известно, стресс очень негативно влияет на здоровье человека, его настроение и удачу. Это значит, что нужно правильно и своевременно отдыхать. Само собой, далеко не всегда получается это делать, поэтому стресс и напряжение накапливаются, что со временем может вылиться в большие проблемы.

Что такое софрология

Софрология — наука, которую основал колумбийский ученый-невролог Альфонсо Кайседо. Этот эксперт всю свою жизнь положил на изучение человеческого сознания, гипноза. В итоге он собрал настолько большой багаж знаний о гипнозе, медитациях и других практиках, что решил основать новую ветвь науки о достижении душевной гармонии.

В итоге доктор Кайседо разработал методику восстановления психики, которая используется по сей день. Сначала популярность его методики была недостаточно высокой, но со временем ею стали пользоваться больше людей.

Эксперты в области софрологии утверждают, что эффект от практик ощущается практически сразу — после первого сеанса. Проблема лишь в том, что нужно проводить эти практики правильно. Продолжительность курса зависит от личных предпочтений пациентов и зависит лишь от их собственного желания и ощущений.

Как проходит сеанс софрологии

Каждое занятие, как правило, имеет длительность около часа и имеет несколько этапов:

начинается все с диалога с психологом-софрологом, в ходе которого эксперт определяет текущие физические и психические кондиции человека;

вторая стадия — релаксация и расслабление тела при помощи дыхательных упражнений и простых упражнений, избавляющих от напряжения, скованности. Это помогает снять внутренние блоки. Эту стадию называют «активацией»;

третья стадия — медитации: тело входит в гармонию с душой посредством правильного дыхания. Это помогает достичь глубокого расслабления;

заканчивается всё еще одним диалогом с экспертом. В ходе него психолог просит пациента рассказать о своих эмоциях.

Вы можете делать всё это самостоятельно, а диалог проводить с личным дневником. Если вы хотите научиться правильной релаксации, вам обязательно нужно будет научиться растягиванию мышц. Тут полезно обучиться йоге или просто заниматься растяжкой, но с правильным дыханием.

Также важно будет научиться делать самомассаж солнечного сплетения, шеи, лица, рук.

При этом нужно помнить о правильном дыхании, подстраивая вдохи и выдохи под ваши движения. Само собой, важно будет научиться и медитации. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как правильно медитировать. Медитации являются неотъемлемой часто софрологических практик и сеансов.

Если вы хотите, чтобы все получилось, важно сначала попробовать записаться на сеанс к эксперту. Так вы поймете, какие ощущения вы должны испытывать и что конкретно необходимо делать. Каждый эксперт видит свой идеальный сеанс по-разному, однако, каждый эксперт-софролог включает в свои сеансы медитации и дыхательные практики.

Положительный эффект от практик вы сможете почувствовать сразу. Это будет улучшение физической и психической кондиции. Софрология поможет обрести уверенность в себе, научит вас более осознанно переживать положительные эмоции.