. Дана Борисова решила объявить войну мужу
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Дана Борисова решила объявить войну мужу

Дана Борисова решила объявить войну мужу
46-летняя ведущая Дана Борисова рассказала об отношениях с мужем. Телеведущая никак не может поставить точку в судебных разбирательствах с бывшим мужем из-за алиментов на их общую дочь Полину. Только телеблондинка порадовалась, что в конце ноября прошлого года служители Фемиды встали на ее сторону и определили Максиму Аксенову ежемесячные выплаты на ребенка в размере 60 тысяч рублей, как экс-супруг вновь заставил ее беспокоиться. Бизнесмен не стал перечислять указанную сумму Дане, а перевел 31 декабря только 15 тысяч рублей, после чего заблокировал телефон Борисовой, чтобы та не могла до него дозвониться. Телеведущая была крайне возмущена поведением Аксенова и пригрозила ему судом, а когда он не отреагировал, окончательно решилась подавать иск. Причем звезда «Армейского магазина» объяснила, что намерена дождаться, когда сумма долга Максима по алиментам достигнет 100 тысяч рублей, чтобы тот попал уже под уголовную статью.
«Он не заплатил положенные 60 тысяч рублей алиментов. 31 декабря в восемь часов вечера скинул 15 тысяч, на свое усмотрение, и заблокировал. Ни доброго слова, ни Польке подарка. Мы иск подаем на компенсацию судебной задолженности. К концу января задолженность будет 90 тысяч рублей, а от 100 тысяч — уголовная ответственность. Если он такой принципиальный товарищ — пусть собирается тогда на зону, а мама ему передачки носит. Заплатит он по любому, у меня нервы стальные»,  — заявила Борисова в беседе с порталом «Звездач».  К счастью, сейчас волноваться Дане приходится только из-за бывшего мужа, потому что она наконец-то помогла дочери преодолеть ее психологические проблемы и наладила с наследницей доверительные отношения.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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