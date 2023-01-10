. День опасностей и потерь: какая Луна будет 11 января 2023 года, полная характеристика дня по лунному календарю

Полная характеристика дня 11 января 2023 года по лунному календарю поможет распланировать сутки так, чтобы избежать неприятностей и трудностей. Следование астрологическим правилам позволит не упустить выгодные возможности и с легкостью исправить прошлые ошибки. Зная фазу Луны и ее влияние можно сосредоточиться на тех делах, которые принесут больше пользы.

Какая Луна 11 января 2023: лунные сутки, фаза и знак

Составить полную характеристику дня возможно лишь зная точные данные. Они формируют определенные особенности, положительные и негативные.

Лунные сутки

В календаре на 2023 год 11 января считается 19 лунными сутками. Считается, что это день расширения профессиональных возможностей и увеличения ценности через повышение качества своей деятельности, получение новых навыков, улучшение внутренней организованности. Итоги деятельности могут служить реальным стимулом к повышению мастерства. Но в то же время это день заблуждений и ошибок.

Отметим, что важное значение имеет также день недели. В среду можно наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в своих делах и мыслях.

Какая фаза Луны 11 января





Небесное светило убывает. Жизнеспособность человеческого организма снижается, поэтому люди быстрее устают. В Убывающую фазу реакции замедляются. Но в это время легче избавиться от старого и ненужного. Поэтому на Убывающей фазе бросают вредные привычки.

В каком знаке Луна

Спутник Земли 11 января находится в созвездии Девы. Это благоприятный период для выполнения текущих задач, которые требуют значительной концентрации внимания. Крупные и важные дела лучше не начинать. Нежелательно вести серьезный разговор с начальством или же в корне менять род деятельности. Подходящее время для финансовых операций, но неблагоприятная пора для любого общения, которое может быть малоприятным из-за придирчивости и мелочности окружения. Крайне неподходящий период для путешествий.

Когда ближайшие Новолуние и Полнолуние, затмения

В эти фазы Луна обладает особой силой. Поэтому так важно узнать, когда они будут. Ближайшее к 11 января Новолуние ожидается 21-го числа. А вот Полнолуние будет уже в следующем месяце ― 5 февраля.

Лунных и солнечных затмений в ближайшее время не ожидается.

Влияние Луны по сферам жизни 11 января





Небесное светило оказывает воздействие на физическое и эмоциональное состояние человека, а также на все сферы его жизни. Считается, что день несет в себе тяжелую, напряженную и опасную энергетику.

Учтите, что лунный календарь учитывает лишь общие рекомендации, основываясь на фазе и местонахождении земного спутника. Более точный прогноз можно получить, совмещая его сведения с гороскопом для знаков зодиака.

Праздники 11 января

Создавать семью или справлять свадьбу в этот день настоятельно не рекомендуется. Считается, что мужчина, женящийся в этот день, берет в жены только темную сторону своей невесты, и наоборот. По другим же мистическим поверьям, в 19-е лунные сутки семьи создают только те пары, в которых один из партнеров является сукубом или инкубом. По этой причине эксперты в области эзотерики советуют отложить свадьбу на несколько дней.

Что касается родившихся в 19-е лунные сутки, то они очень талантливы. Но нередко с их одаренностью ходит одиночество. Судьба благосклонна к добрым и позитивным личностям.

Работа и деньги

Серьезные дела сегодня лучше отложить на другую дату, договоры тоже не стоит заключать. Обсуждайте текущие дела, но не проводите переговоры о различных нововведениях. Деловых предложений не принимайте, даже если они кажутся очень выгодными. Действуйте обдуманно. Помните, что даже один безрассудный поступок способен свести на нет все ваши предыдущие усилия.

Не рекомендуется заниматься денежными вопросами, в том числе отдавать долги и брать взаймы. Существует риск стать жертвой обмана и мошенничества. Командировки благоприятны, особенно если вы отправляетесь в дорогу в одиночестве.

Личная и семейная жизнь





Не нужно концентрироваться на выяснении отношений. Есть вероятность, что вы только запутаетесь и еще больше их испортите. Запомните: как вы будете себя вести, такое же отношение получите в ответ.

Супругам стоит избегать интимной близости. Никакого удовольствия процесс не доставит, а вот напряжение в паре появится.

Спорт и красота 11 января

Стрижка благоприятна для слабых, тусклых и тонких волос. Она поможет их сделать жестче и гуще. Делать любые бьюти-процедуры стоит только у проверенных мастеров. В противном случае останетесь недовольны результатом.

Все тренировки и занятия желательно отменить, дабы не получить ушибы, растяжения и другие травмы. В это время вы можете почувствовать себя сильным, но это только видимость

Здоровье и питание

День критический для людей с травмированной психикой. Заболевшего 11 января ожидает вялотекущая, и долгая болезнь.

Будьте внимательны к пище, потому что сегодня повышена опасность отравлений. Это день внутренней очистки. Не стоит употреблять тяжелую пищу, алкоголь.

Характеристика снов 11 января

Сновидения этого лунного периода раскрывают перед человеком самые «темные», самые глубокие стороны подсознания. Но не впадайте в крайности. Ищите рациональное зерно.

Ловец снов сегодня будет многофункциональным. И от демонов защитит, и добрые сны притянет, и с Луной договорится. Нужно лишь добавить в украшения перышки хищных птичек.

Что можно делать 11 января





Составляя план, учитывайте советы лунного календаря и приметы дня. Наиболее благоприятными считаются такие дела:

новые знакомства и связи;

самообразование;

духовный рост;

активный отдых с семьей;

посещение психолога или астролога;

уборка дома, рабочего места;

начало диеты и сбрасывание веса;

открытие новых возможностей у людей творческих профессий;

косметические процедуры у проверенных мастеров.

И хоть 19-е лунные сутки считаются неблагоприятными для заключения браков, все же роспись допускается. Однако есть нюансы. Заключение брака будет успешным лишь при длительных отношениях. При этом праздник должен быть не на «широкую ногу», а только для близких.

В этот день хорошо очищать все материальное и духовное: душу, совесть, мысли, тело, дом. Помолитесь, а потом с помощью специальных обрядов избавьтесь от негативной энергетики. Можно совершать защитные ритуалы.

Что нельзя делать 11 января

Если 19-е сутки считаются пассивными и тяжелыми по энергетике, то их несколько выравнивает фаза Луны и пребывание в созвездии Дев. Благодаря этому список нежелательных дел не так велик, как мог быть изначально. 11 января 2023 года не стоит:

интенсивно трудиться физически или интеллектуально;

предаваться плотским утехам;

рисковать, соглашаться на сомнительные предложения;

переедать, употреблять алкоголь;

брать деньги взаймы.

День тяжелый энергетически, поэтому не нужно проявлять гордыню, злобу, зависть. Точно также нельзя врать и лицемерить. Обиды следует отпустить. В противном случае они надолго засядут в вашей голове.