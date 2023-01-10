. Дизайнерская плитка: достоинства и недостатки оригинальных решений в интерьере

Плитка – хороший выбор для отделки санузла, ванной или кухонных фартуков. Такие поверхности устойчивы к длительному воздействию влаги, сравнительно хорошо переносят перепады температур. При выборе правильных материалов, включая затирку швов, плитка не потребует серьезного ухода.

Магазины предлагают достаточно широкий ассортимент решений. Но они часто повторяются, мешая реализовать индивидуальный проект. Справиться с задачей поможет дизайнерская плитка. Подобные материалы, представленные на https://funhousestore.ru/, позволят создать оригинальный интерьер. Они имеют определенные достоинства в сравнении с крупносерийным производством.

Достоинства дизайнерской плитки

К основным плюсам относят широкий ассортимент. В «серийных» магазинах представлены преимущественно однотонные изделия или плитки с простыми узорами. Более интересные решения относятся к декоративным элементам. Разграничение отражается на цене и доступности. Декоративная плитка продается поштучно, вместо квадратных метров. На складах, соответственно, хранятся меньшие партии.

Дизайнерская плитка позволит оформить скромный интерьер или создать на стене яркий акцент. Например, сложить тропический пейзаж из представленных на https://funhousestore.ru/dizajnerskaya_plitka/ элементов. Каталоги авторских изделий предлагают плитку с:

ботаническими мотивами;

картинами под абстракции или импрессионизм;

геометрическими узорами;

этническими изображениями и пр.

Подходит только вид – распространенная проблема. Понравившаяся плитка может быть не того размера или не подходить из-за материала. В случае с дизайнерскими решениями существует возможность выбора. Производители предлагают разные размеры или сырье. Плитку могут изготавливать из керамики или керамогранита. Но у авторских решений есть и свои минусы.

Недостатки дизайнерской плитки

К основным отрицательным качествам относят цену. Дизайнерская плитка обойдется минимум в 2 раза дороже «серийной». Квадратный метр такой керамической отделки может стоить порядка 12 000 – 15 000 рублей за квадратный метр.

Схожую цену запрашивают и за изделия серийного производства. Хотя в данном сегменте легко найти решения, стоимостью до 5 000 рублей за 1 кв. м. Также стоит знать, что перед получением дизайнерской плитки придется подождать – потребуется время на утверждение проекта и изготовление. В случае повреждения изделий могут возникнуть сложности с заменой.