. Дмитрий Назаров высказался о сбежавшем Анатолии Белом

Актер Дмитрий Назаров высказал свою позицию. Назаров и Белый много лет отдали Московскому художественному театру им. А.П.Чехова. Если Анатолий в прошлом году уволился из культурного учреждения, то Дмитрий Юрьевич продолжает играть на легендарной сцене. 65-летний Дмитрий Назаров рассказал, как артисты МХТ отреагировали на увольнение Анатолия Белого. «Все отнеслись с пониманием. Толя очень переживал: приходил в театр, запирался в гримерке, выходил на сцену и тянул лямку до конца сезона. Как только он сыграл последний спектакль — улетел. Кто бы не злобствовал, а Толя на сегодняшний за границей день репетирует в двух пьесах. Он работает, параллельно учит язык», — поделился звезда сериала «Кухня».Актер подчеркнул, что никто из коллег и слова плохого не сказал про Анатолия. Наоборот, некоторые до сих пор поддерживают связь с ним. «Никаких проклятий в адрес Толи мы не слышали, — отметил Назаров. — Игорь Хрипунов, который играет Мастера вместо Белого, все время спрашивает про Толю. Он трепетно играет то, что было создано Толей». По словам Дмитрия Юрьевича, вслед за Белым из культурного учреждения ушли и другие артисты. «Не называя фамилий, скажу: народу меньше стало. Многие уехали», — добавил актер в беседе с Ксенией Лариной. Сам Анатолий не скрывает, что в Израиле ему приходится трудно. Во-первых, мешает языковой барьер, а, во-вторых, платят значительно меньше, чем в России. Тем не менее, возвращаться в нашу страну звезда кино не думает. «По деньгам это шаг назад. Странная формулировка. На порядок меньше платят, но это совсем не главное для меня сейчас. Я ищу работу, я буду ее искать, она ко мне приходит. Какая-то подушка безопасности, честным трудом заработанная, у меня есть. Я почему-то верю, что все будет хорошо», — ранее откровенничал Белый в одном из интервью.