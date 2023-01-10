. Дуда уволил сотрудника канцелярии из-за своего разговора с Вованом и Лексусом
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Дуда уволил сотрудника канцелярии из-за своего разговора с Вованом и Лексусом

Дуда уволил сотрудника канцелярии из-за своего разговора с Вованом и ЛексусомДуда уволил сотрудника канцелярии Гиллерта из-за разговора с пранкерами Вованом и ЛексусомСюжетРоссия и НАТО:

Президент Польши Анджей Дуда уволил сотрудника канцелярии Петра Гиллерта из-за своего разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.

«Есть кадровые последствия за провокацию российских шутников, которые опубликовали записанный разговор с президентом Анджеем Дудой. По неофициальной информации, свой пост потерял директор Бюро международной политики Канцелярии президента Петр Гиллерт», — говорится в сообщении радиостанции. По информации RMF FM, именно Гиллерт формально отвечал за телефонную связь президента Польши с лидерами других государств.

Вован и Лексус опубликовали разговор с главой Польши, в котором они представились президентом Франции Эммануэлем Макроном, 22 ноября. Дуда рассказал им, что не желает конфликта с Россией. Кроме того, он заверил, что страна не применяла бы пятую статью устава НАТО о совместных действиях в случае нападения на члена Североатлантического альянса, даже если бы ракету выпустили российские военные.

Информация о падении на территории Польши ракет появилась 15 ноября. По данным СМИ, в результате погибли два человека. Как рассказал Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины. Аналогичную версию сообщил президент США Джо Байден.

Официальный Киев обвинил в атаке Москву. Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.

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По материалам: lenta.ru

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