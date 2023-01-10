Два человека погибли при столкновении иномарки и фуры в Тулунском районе
Сегодня, 20:14
Днем 10 января на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» недалеко от Тулуна произошло ДТП. 53-летний водитель Toyota Allion, следуя в направлении Красноярска, столкнулся с большегрузом Daf, который ехал по встречной полосе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В результате аварии водитель легковушки и его 85-летняя пассажирка скончались от полученных травм до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области
По материалам: irk