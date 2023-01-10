. Два человека погибли при столкновении иномарки и фуры в Тулунском районе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Два человека погибли при столкновении иномарки и фуры в Тулунском районе

Два человека погибли при столкновении иномарки и фуры в Тулунском районе

Днем 10 января на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» недалеко от Тулуна произошло ДТП. 53-летний водитель Toyota Allion, следуя в направлении Красноярска, столкнулся с большегрузом Daf, который ехал по встречной полосе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате аварии водитель легковушки и его 85-летняя пассажирка скончались от полученных травм до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.



Видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области
# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Официально: эти 6 игр удалят из Game Pass 15 января
Официально: эти 6 игр удалят из Game Pass 15 января
10 января вступили в силу изменения в устав Иркутской области
10 января вступили в силу изменения в устав Иркутской области
На реке Витим открыли 45-километровый ледовый автозимник
На реке Витим открыли 45-километровый ледовый автозимник
Два человека погибли при столкновении иномарки и фуры в Тулунском районе
Два человека погибли при столкновении иномарки и фуры в Тулунском
Лера Кудрявцева советует заткнуться всем уехавшим
Лера Кудрявцева советует заткнуться всем уехавшим
Никита Михалков прямо из реанимации вышел на связь
Никита Михалков прямо из реанимации вышел на связь
Дана Борисова решила объявить войну мужу
Дана Борисова решила объявить войну мужу
Брат принца Гарри унизил его
Брат принца Гарри унизил его
Елена Проклова серьезно травмировалась в Крыму
Елена Проклова серьезно травмировалась в Крыму
Шаман рассказал, кому благодарен за свою популярность
Шаман рассказал, кому благодарен за свою популярность
Филипп Киркоров признался, на что пошел ради славы
Филипп Киркоров признался, на что пошел ради славы
Ольга Кузьмина поделилась подробностями съемок «Чебурашки»
Ольга Кузьмина поделилась подробностями съемок «Чебурашки»

Топ на сегодня

Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Европу предупредили о последствиях эмбарго на российские нефтепродукты
Европу предупредили о последствиях эмбарго на российские нефтепродукты
Валентин Юдашкин с женой отмечают коралловую свадьбу
Валентин Юдашкин с женой отмечают коралловую свадьбу
Суд отложил рассмотрение дела против Оксимирона из-за нехватки доказательств
Суд отложил рассмотрение дела против Оксимирона из-за нехватки
Анастасия Волочкова обнажилась догола на пляже Мальдив
Анастасия Волочкова обнажилась догола на пляже Мальдив

Еще по теме

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Братском районе
Водитель и пассажирка ВАЗ-2104 погибли, столкнувшись с пьяным водителем Toyota в Магистральном
Водитель Toyota Corolla погиб, врезавшись в фуру в Тулунском районе
Две пассажирки погибли, врезавшись на Toyota Mark-2 в дерево в Братском районе