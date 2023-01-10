. Два человека погибли при столкновении иномарки и фуры в Тулунском районе

Днем 10 января на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» недалеко от Тулуна произошло ДТП. 53-летний водитель Toyota Allion, следуя в направлении Красноярска, столкнулся с большегрузом Daf, который ехал по встречной полосе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате аварии водитель легковушки и его 85-летняя пассажирка скончались от полученных травм до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.





Видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области