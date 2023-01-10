. Елена Проклова серьезно травмировалась в Крыму

69-летняя актриса Елена Проклова героически отыграла в пяти городах спектакли, сидя в коляске. Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова много лет работает в театре и в кино. Как оказалось, она попала в больницу во время новогодних каникул. Сама артистка не отдыхала, а работала в Крыму, куда ее позвали заменить коллегу в спектакле. Во время репетиции Елена повредила ногу. Позже выяснилось, что звезда получила сложный перелом. 10 января она сообщила, что находится в Боткинской больнице.«Я со сломанной ногой отыграла пять спектаклей, потому что это профессионально в первую очередь не о себе думать, а о зрителях», — призналась Проклова. По словам 69-летней актрисы, она думала, что просто подвернула ногу, а вот рентген показал, что у нее сложный перелом. Врачам пришлось наложить гипс. При этом Елена Игоревна на коляске отыграла пять спектаклей. «Далее меня положили в больницу, сделали операцию, было хирургическое вмешательство, поставили пластину. Но обещали, что скоро буду в строю», — цитирует актрису «Звездач».