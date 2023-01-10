. Еще одну игру добавили в список на удаление из Game Pass в январе
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Еще одну игру добавили в список на удаление из Game Pass в январе

Еще одну игру добавили в список на удаление из Game Pass в январе


Чуть больше недели назад стал известен список игр, которые Microsoft планирует удалить из подписки Game Pass в середине января. Было заявлено, что подписку покинут 5 игр. Сегодня в приложении Game Pass к ним присоединился еще один проект.

Согласно приложению Game Pass, в ближайшее время из подписки удалят еще и игру We Happy Few, помимо ранее заявленных к удалению из сервиса проектов. We Happy Few уберут из подписки Game Pass, как на Xbox, так и на PC. Скорее всего, это произойдет 15 января, то есть уже в конце этой недели.

Стоит сказать, что удаление игры We Happy Few из подписки довольно неожиданное. Проект разработан студией Compulsion Games, которая является частью Xbox, а за издание игры на Xbox и PC отвечала сама команда Microsoft (на Playstation издателем выступила Gearbox Publishing). В подписке Game Pass игра We Happy Few находилась с момента релиза.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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