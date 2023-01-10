. Евгения Осипова обзавелась 18-летним возлюбленным
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Евгения Осипова обзавелась 18-летним возлюбленным

Евгения Осипова обзавелась 18-летним возлюбленным
Звезда сериала «Доярка из Хацапетовки», 36-летняя актриса Евгения Осипова встречается с бойфрендом на 18 лет моложе нее. В прошлом году Евгения Осипова неожиданно развелась с мужем — оператором Анатолием Симченко. Пара была вместе 11 лет, в браке родились сын Максим и дочь София. Судя по всему, звезда «Доярки из Хацапетовки» недолго скучала в одиночестве. В новогодние праздники актрису заметили  на Гум-катке с молодым человеком. Как оказалось, он на восемнадцать лет младше артистки. «СтарХиту» стало известно, что избранником Осиповой стал 18-летний журналист и продюсер Андрей Карпов, известный в Интернете под ником Гликоген-ТВ.
«Евгения и Андрей вели себя как пара, держались за руки, парень ее постоянно обнимал, прицеловывал, — рассказали „СтарХиту“ очевидцы. — Вместе с ними были и дети Осиповой, он и с ребятишками прекрасно играл, видно, что уже давно знакомы и дружат».
Карпов уже давно сам зарабатывает себе на жизнь. В несовершеннолетнем возрасте он сбежал из дома от матери, которая регулярно его избивала. Перебрался из Костромы в московский Дом тик-тока. Сейчас Андрей работает на одном из федеральных каналов, занимается в том числе и приглашением на ток-шоу звезд шоу-бизнеса. Судя по всему, на съемках и состоялось его знакомство с Евгенией.
Карпов  поделился у себя на странице совместным снимком с Евгенией и ее детьми, подписав: «Сходили семьей на ГУМ-каток». Осипова отреагировала на фото сердечком в комментариях.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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