. Филипп Киркоров признался, на что пошел ради славы

Певец Филипп Киркоров решился на признания. Артист рассказал, что решился на пластическую операцию у известного хирурга Тимура Хайдарова. Все было проведено еще до Нового года и теперь поп-король наслаждается новым имиджем. Помолодевший 55-летний Киркоров не устает появляться на публике. В последнее время поп-певец заметно посвежел и даже помолодел. Он и не скрывал этого, ведь совсем недавно Филипп отправился на операцию и заметно преобразился. По его словам, это не что-то серьезное, а просто несколько процедур для того, чтобы выглядеть хорошо с экранов телевизоров и со сцены. Для него важна любовь публики, которая не иссякает уже более 30 лет. «Не бежать вдогонку за молодостью — а именно сохранять. Я обязан сегодня следить за своим внешним видом, и никто меня в этом разубедить не может. Мне совершенно все равно, если кто-то скажет: «Ой, он к пластическому хирургу ходит!» Да, хожу. Чтобы не вызывать тошно-рвотный рефлекс у зрителей. Люди, глядя на нас, сами молодеют!», сказал Филипп Киркоров.Музыкант подчеркивает, что на нем все заживает также быстро, как на собаке — этому способствует генетика, а также то, что он родился в апреле. «Такие люди очень быстро восстанавливаются, но для этого нужна сила воли», — добавляет певец. Филипп Бедросович подчеркивает, что в современное время обязательно нужно иметь собственного пластического хирурга, косметолога, адвоката и личного дизайнера. «Это — неотъемлемая часть нашей профессии. Я не понимаю некоторых артистов, которые говорят: «Я ничего не делал», казал Филипп Киркоров. Напомним, в апреле 2022 года исполнителю хита «Цвет настроения синий» исполнилось 55 лет. Филипп Киркоров отметил юбилей большими концертами в Петербурге и Москве, а затем отправился по российским городам представлять свое новое шоу. Дополнительные концерты пройдут в апреле 2023 года — на сцене БКЗ «Октябрьский» и Государственном Кремлевском дворце.