. Филипп Киркоров раскрыл, зачем сделал пластику: "У меня девственного ничего нет"

Накануне стало известно, что 55-летний Филипп Киркоров сделал пластическую операцию, которую выполнил звездный хирург Тимур Хайдаров. Король российской эстрады раскрыл журналистам, по какой причине решил лечь под нож доктора.

Артист решился на пластическую операцию в конце 2022 года. Филипп Киркоров подошел к этому совершенно осознанно.



Я считаю, что неприлично сегодня, в наше цивилизованное время, не иметь своего пластического хирурга, своего косметолога, своего адвоката, своего личного дизайнера. Это – неотъемлемая часть нашей профессии. Я не понимаю некоторых артистов, которые говорят: "Я ничего не делал"

По словам Филиппа Киркорова, он "должен производить впечатление" с телеэкрана. "Поэтому я стараюсь сохранить то, за что меня полюбили 30 лет назад. Не бежать вдогонку за молодостью – а именно сохранять", - заявил певец.

Звезде в грядущем апреле исполнится уже 56 лет - ради дня рождения, к которому будут приурочены несколько сольных концертов, Киркоров и решился лечь под нож пластического хирурга.

Король российской эстрады считает, что попросту обязан следить за собственным внешним видом.

Мне совершенно все равно, если кто-то скажет: "Ой, он к пластическому хирургу ходит!" Да, хожу. Чтобы не вызывать тошно-рвотный рефлекс у зрителей. Люди, глядя на нас, сами молодеют!

При этом Филипп Киркоров заверил журналистов "Московского комсомольца", говоря о своей внешности, что у него "девственного ничего нет".

Филипп Киркоров сравнил себя с собакой

В настоящее время популярный певец восстанавливается после хирургического вмешательства. По словам Киркорова, реабилитация проходит у него нормально.

На мне все заживает как на собаке. Я же апрельский. Люди, рожденные в апреле, очень быстро восстанавливаются. Но для этого нужна сила воли, конечно

Певец остался доволен работой именитого хирурга. В то же время Филипп Киркоров отметил, что не забывает о диете и фитнесе.

Филипп Киркорок сравнил себя с собакой