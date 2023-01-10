Филипп Киркоров раскрыл, зачем сделал пластику: "У меня девственного ничего нет"
Накануне стало известно, что 55-летний Филипп Киркоров сделал пластическую операцию, которую выполнил звездный хирург Тимур Хайдаров. Король российской эстрады раскрыл журналистам, по какой причине решил лечь под нож доктора.
Артист решился на пластическую операцию в конце 2022 года. Филипп Киркоров подошел к этому совершенно осознанно.
По словам Филиппа Киркорова, он "должен производить впечатление" с телеэкрана. "Поэтому я стараюсь сохранить то, за что меня полюбили 30 лет назад. Не бежать вдогонку за молодостью – а именно сохранять", - заявил певец.
Звезде в грядущем апреле исполнится уже 56 лет - ради дня рождения, к которому будут приурочены несколько сольных концертов, Киркоров и решился лечь под нож пластического хирурга.
Король российской эстрады считает, что попросту обязан следить за собственным внешним видом.
При этом Филипп Киркоров заверил журналистов "Московского комсомольца", говоря о своей внешности, что у него "девственного ничего нет".
Филипп Киркоров сравнил себя с собакой
В настоящее время популярный певец восстанавливается после хирургического вмешательства. По словам Киркорова, реабилитация проходит у него нормально.
Певец остался доволен работой именитого хирурга. В то же время Филипп Киркоров отметил, что не забывает о диете и фитнесе.