Гороскоп от Анжелы Перл на 11 января 2023 года: отложите работу и займитесь личной жизнью
Этот день окажется довольно удачным, многие проведут его со своими близкими, рассказала Анжела Перл. Возможно, придется даже отложить рабочие вопросы, чтобы заняться личными делами. Это поможет почувствовать большую уверенность в себе. В этот день многие цели будут легко достигнуты. Весьма вероятны удачные совпадения. Рекомендуется проявлять инициативу.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Настроение в утреннее время будет желать лучшего и могут возникать проблемы. Однако падать духом нельзя, и тем более опускать руки. Сил у Овнов более чем достаточно для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. А позже ожидаются новости. Они же еще и заставят изменить кое-какие планы. Овнам удастся найти общий язык с теми, с кем они не так давно ссорились. Кроме того, отношения с родными улучшатся.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Первая половина дня пройдет совсем незаметно. При этом будет весьма большое количество задач, которые нужно решить. Весьма вероятны напряженные моменты. Однако Тельцы при этом не совершат никаких ошибок. А позже влияние положительных тенденций усилится. Вечером и вовсе будет множество поводов для радости. Романтические свидания в это время будут особенно удачными. Можно даже чему-то новому научиться.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
День отлично подходит для общения. Особенно хорошо Близнецы смогут наладить отношения с женщинами. Вероятны хорошие новости. Из-за них же еще и придется отложить некоторые планы. На работе, которая требует внимания к мелким деталям, будет не столь легко сосредоточиться. Но если не лениться, то можно будет достигнуть многих целей.
Рак (22 июня — 22 июля)
День окажется довольно приятным, хотя и не плодотворным. Не всем планам суждено сбыться, но не стоит переживать по этому поводу. Настроение поднимется, если пообщаться с друзьями. Вероятны также новые знакомства. А одно из них может оказаться романтическим.
Лев (23 июля — 22 августа)
На работе весьма вероятны некоторые трудности, а в остальном все должно быть в полном порядке. Львам удастся взять себя в руки и сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. Возможно, придется даже заниматься чужими вопросами. Однако злобу у Львов это не вызовет. День хорошо подходит для встречи с тем человеком, к которому есть симпатия. Даже стараться не нужно для того, чтобы произвести хорошее впечатление.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Утро обещает быть весьма спокойным. Девам нужно будет решать много вопросов, поэтому не перепутать данные будет не слишком легко. Но жизненный опыт поможет справиться с любой проблемой. Рекомендуется не опаздывать на встречи, если они намечаются. А во второй половине дня и вовсе можно довериться судьбе. Она сама приведет туда, куда нужно. И делать для этого ничего не надо.
Весы (23 сентября — 22 октября)
День окажется довольно плодотворным, и Весы даже смогут добиться успехов на работе. Дел будет более чем достаточно. Можно даже начать новое дело. Личная жизнь будет складываться довольно гармонично. Не стоит вспоминать о старых проблемах. Иначе это может и вовсе привести к конфликтным ситуациям.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Скорпионам рекомендуется отдохнуть и не перенапрягаться. Все проблемы сразу невозможно решить, как ни старайся. И чем раньше это понять, тем будет лучше. Рекомендуется побыть наедине с самим собой и подумать о своей жизни. Можно построить планы на будущее. Советы слушать даже от самых опытных пока не стоит. Также необходимо пока отказаться от излишеств, потому что могут напомнить о себе хронические болезни.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Если быть настойчивым, то можно будет добиться большего. День отлично подойдёт для того, чтобы изменить то, что не нравится. Стрельцам также придется бороться со своими недоброжелателями. Рекомендуется проявлять твердость и защищать свои интересы. Этот день отлично подходит для общения со своими родными, близкими и друзьями.
Козерог (22 декабря — 19 января)
День окажется весьма приятным. Козероги даже добьются многого и горы, может быть, способны свернуть, если захотят. Весьма вероятно, поступят новые интересные предложения от деловых людей. Если чему-то новому обучиться, то в будущем это пригодится. Но рисковать в делах пока не стоит. Сделки лучше отложить на потом.
Водолей (20 января — 18 февраля)
День окажется беспокойным. Будет слишком много напряженных моментов, которые подпортят настроение. На работе вероятны некоторые ошибки и промахи. Не всегда получится произвести хорошее впечатление на окружающих. Близкие помогут, поддержат и дадут хороший совет. А жизненный опыт в этот день поможет решить многие проблемы.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
День обещает быть весьма плодотворным. Можно даже браться за сложную работу. Сосредоточенность и внимательность к деталям помогут не допустить ошибок. Весьма вероятны финансовые поступления. Кроме того, решится денежная проблема, которая не давала покоя. День хорошо подходит для общения. Вероятны также служебные романы.