. Гороскоп от Павла Глобы на 11 января 2023 года: проведите время с близкими людьми

Павел Глоба предлагает 11 января уделить больше времени родным людям. Это подходящий период для общения, душевных и откровенных бесед. Сосредоточьтесь на личных проблемах, чтобы не было неприятных сюрпризов. Достичь некоторых целей поможет интуиция, главное, вовремя понять ее подсказки.

Гороскоп на 11 января для знаков стихии Огня





Овен

Вначале дня могут возникнуть трудности по работе. Но необходимо не останавливаться перед преградами, а идти дальше. Настойчивость и упорство помогут добиться неплохих результатов. Вероятны хорошие известия издалека. Удастся найти общий язык с родными людьми. Будет возможность решить проблемы личного характера.

Лев

Не исключены мелкие потери и недоразумения. Но удастся сохранить спокойствие и во всем разобраться. Удачно сложатся деловые поездки, которые принесут новую и интересную информацию. Вечер можно провести в кругу семьи, поговорить на волнующие темы и заняться делами, которые по душе.

Стрелец

Если в этот день быть настойчивыми, то можно добиться многого. В личной жизни ожидаются кардинальные перемены. На работе необходимо проявить твердость и постараться отстаивать свою точку зрения. Удачно сложатся покупки, можно приобрести какой-нибудь подарок для любимого человека. Вечер желательно провести дома со своими родными.

Гороскоп на 11 января для знаков стихии Земли





Телец

Возможны напряженные моменты на работе, но благодаря находчивости с ними удастся справиться. Может быть, придется переключаться с одной задачи на другую. Отвлечет от суеты неожиданный приход гостей. Вечер можно провести весело в привычной компании и восстановить силы.

Дева

На работе придется воспользоваться терпением и проявить внимательность. Есть большая вероятность допустить ошибки, которые потом не дадут покоя. Нужно постараться не упускать ничего из виду, даже незначительную мелочь. Не исключены небольшие денежные поступления, которые поднимут настроение.

Козерог

Вероятны важные деловые переговоры, которые обещают значительную прибыль. Поэтому необходимо быть очень внимательными и осторожными. Нежелательно рисковать, особенно если дело касается денег. Не исключены знаки внимания со стороны противоположного пола, а также неожиданные подарки.

Гороскоп на 11 января для знаков стихии Воздуха





Близнецы

Возможно, будет тяжело сосредоточиться на работе. Коллеги могут критиковать и делать замечания. Необходимо контролировать свои эмоции, чтобы никого не обидеть резким словом. Не исключены финансовые поступления, которые улучшат настроение и дадут возможность приобрести что-нибудь полезное.

Весы

На работе ожидается много дел. Но успехов будет легко добиться. Можно произвести на окружающих хорошее впечатление. Это поможет продвинуться по карьерной лестнице. В личных отношениях все складывается гармонично. Вечером можно устроить небольшой семейный праздник, который объединит всех вместе.

Водолей

Могут быть напряженные моменты, которые приведут к ошибкам. Можно обратиться за помощью к близким людям, а также поможет совет опытных людей. В любовных отношениях нужно проявить инициативу, чтобы добиться желаемого результата. Вечер подходит для прогулок на свежем воздухе в приятной компании.

Гороскоп на 11 января для знаков стихии Воды





Рак

День может оказаться плодотворным. Но все запланированное можно не успеть сделать. Поднимут настроение неожиданно пришедшие друзья, с которыми можно планировать совместный отдых. Возможны приятные знакомства и интересные беседы. На вечер желательно ничего не планировать, а просто отдохнуть в домашней обстановке.

Скорпион

Важно не торопиться в этот день с принятием решения. Необходимо стараться все тщательно обдумывать. Желательно действовать самостоятельно, так как советы других могут только сбить с толку. Вечером могут быть недомогания, поэтому нужен покой и отдых.

Рыбы

Хорошее время для важной и сложной работы. Главное – сосредоточиться, чтобы не допустить ошибок. Вероятны денежные премии или вознаграждения. Удачно сложатся покупки, особенно в приятной компании. Не исключены домашние проблемы, которые необходимо решить как можно быстрее. Вечер нужно провести вместе с семьей.