. Гороскоп здоровья: какие болезни губят каждый знак зодиака

Состояние здоровья зависит от способа жизни человека. Но в немалой степени на это влияет и знак зодиака, под которым он родился. Определенные планеты могут провоцировать возникновение того или иного недуга. Какие болезни губят каждый знак зодиака и почему, рассказал медицинский астролог Глеб Паламарчук.

Овен

Пассивный образ жизни противопоказан протеже Марса. Овнам нужно быть активными и проявлять здоровую агрессию. В противном случае у них появятся характерные для их знака патологии:

дерматиты и кожные высыпания;

ЛОР-заболевания;

патологии нервной системы.

Недовольство Овну противопоказано. Если он его проявит, то станет чаще сталкиваться с вывихами и переломами.

Телец





Покровительница Венера требует комфорта. Если Телец не обеспечит себя лучшими условиями для жизни, то рискует столкнуться с болезнями «слабой зоны» — это область нижней челюсти. Тельцы могут столкнуться с болезнями ротовой полости, горла и щитовидной железы.

Близнецы

Меркурий, управитель этого знака, отвечает за речь и другие способы передачи информации. Если в натальной карте он слишком близко расположен к Солнцу, то Близнецы с большей вероятностью будут картавить, шепелявить или заикаться. Представителям знака следует заниматься своей речью. Если проблем с ней нет, им показаны занятия ораторским искусством. Сохранять здоровье в тонусе поможет бег трусцой, фитнес и плавание. При пораженном Меркурии Близнецы часто начнут болеть простудой, у них будет хронический кашель, астма. Они чаще других болеют бронхитом.

Рак

Луна, как покровитель Раков, при поражении «бьет» по женской репродуктивной системе и желудочно-кишечном тракте. Представителям знака следует внимательнее относиться к своим потребностям. В первую очередь речь идет об эмоциях. Если Рак будет жертвовать собой, то он склонен к маститам (женщины), гастритам и язвам.

Лев





Покровителем этого яркого знака является Солнце. Если Лев не будет блистать, как ему и положено, то лишняя нагрузка будет возложена на сердце. Заботьтесь о себе и других, занимайтесь творчеством и громко заявляйте о себе, тогда никакие патологии вам не страшны. Чаще всего Львов губят стенокардия и ишемическая болезнь сердца.

Дева

Меркурий помогает Девам на их непростом жизненном пути. Этот знак любит много работать — в этом его сила и слабость. Единственное, что Дева не может — качественно отдыхать. Это приводит к проблемам с пищеварением. Соблюдение баланса между трудом и отдыхом лучше всего держит организм в тонусе.

Весы

Слабое место знака ― почки. Весы любят баланс и больше других знаков зодиака нуждаются в партнерских отношениях. В то же время они часто замалчивают свои проблемы. Невысказанная обида затаивается в почках, которые начинают болеть. Весам важно чувствовать поддержку партнера. Справиться с негативными эмоциями поможет психолог.

Скорпион

Управитель знака Плутон отвечает за органы малого таза. Пораженная планета проявится у представителя знака зодиака недугами мочевого пузыря. Чуть реже болеют другие органы малого таза или репродуктивной системы. Чтобы оставаться здоровыми, Скорпионам нужно помогать людям или направить свою энергию на познание тайн этого мира.

Стрелец





Целеустремленный знак обязательно должен к чему-то идти. Пассивность не для них, как и излишнее баловство пищей и алкоголем. Самым слабым органом Стрельца считается печень. Если знак будет идти против своей астроприроды, он рискует столкнуться с такими болезнями:

гепатит;

цирроз;

холецистит.

Умеренность в питании вместе с безумной целеустремленностью будут держать организм Стрельца в тонусе долгие годы.

Козерог

Планета-покровитель Сатурн требует много общения. Если Козероги боятся проявлять свои эмоции и чувства, то начинают болеть. Причем чаще всего у них страдают позвоночник и суставы. У Козерогов могут быть разные заболевания — от артритов и склероза до паралича. И чем больше Козероги замкнуты в себе, тем серьезнее будет недуг.

Водолей

Необычная планета Уран управляет этим неординарным знаком. Небесное светило отвечает за электричество, то есть в большей степени влияет на нервную систему. Это слабое место Водолеев, которые не соблюдают информационную гигиену. При больших нагрузках представители знака могут заболеть нервными или сердечными болезнями.

Рыбы

Покровитель Нептун отвечает за иллюзии и фантазии. Поэтому Рыбы так часто «летают в облаках». Им свойственны мечтательность и даже легкомысленность. Но порой они погружаются в мир иллюзий деструктивным способом. Они более других подвержены алкоголизму и наркомании. Нередко становятся заложниками страшных психических болезней. Чтобы избежать такой участи, Рыбам стоит обращать внимание на свои чувства и эмоции. Не лишней будет терапия у психотерапевта. Она поможет улучшить качество жизни и не допустить деструктивные модели поведения.