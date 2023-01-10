. Художница показала, как будут выглядеть известные диснеевские принцессы, если нарисовать их более реалистично

Как правило, каждый художник предпочитает развиваться в каком-то одном направлении, пытаясь сделать свой стиль рисования безупречным (конечно, бывают и те, кто старается осилить всё и сразу, но такое встречается достаточно редко). Кто-то предпочитает скетчинг, кто-то абстракционизм или анимализм. Как говорится, каждому своё.

Художница и по совместительству тиктокерша cami.michelle пробует свои силы в реализме. На своём канале в TikTok девушка выложила целую серию работ, посвящённую принцессам мира Диснея. Художница попыталась представить, как бы выглядели эти героини, если бы являлись реальными девушками. Предлагаем вам насладиться результатом её кропотливой работы.

Покахонтас

Принцесса Рапунцель

Канал художницы был создан совсем недавно, однако он уже успел собрать более 65 тысяч подписчиков. Каждое видео девушки собирает десятки тысяч просмотров. Это отличный старт.

Принцесса Фа Мулан

Принцесса Тиана

Художница рисует не только мультипликационных персонажей. На её канале можно найти портреты знаменитостей и героев популярных фэнтезийных романов. Уверены, что в скором будущем количество её наработок значительно расширится и мы сможем насладиться ими в достаточном количестве.

Принцесса Ариэль

Принцесса Белль

Принцесса Аврора

Вы когда-нибудь обращали внимание на одежду, в которую одеты диснеевские принцессы? Оказывается, что некоторых художников интересует не столько красота героинь, сколько их образы в целом. Например, художница Кристин Гизи в своих работах решила показать, как бы выглядели принцессы, если бы они переоделись в более точные исторические версии своих нарядов.

Иллюстрации, сделанные Кристин, невероятно интересны, так как позволяют слегка соприкоснуться с историей и узнать больше интересных сведений о любимых мультфильмах.

Принцесса Жасмин

Здесь вы можете посмотреть, как бы преобразились герои мультфильма «Король Лев», если бы они вдруг стали людьми.