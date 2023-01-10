Палеонтологи описали новый род и вид длиннохвостого пахиплеврозавра по полному скелету, найденному в Китае. Хвост этого животного превышал длину его тела. Окаменелый скелет был обнаружен в 2021 году в морских отложениях формации Гуаньлин в Луси, в южнокитайской провинции Юньнань.

Honghesaurus longicaudalis. Guang-Hui Xu et al., doi: 10.1038/s41598-022-11309-2

Рептилия, получившая название хунхэзавр длиннохвостый (Honghesaurus longicaudalis), жила в среднем триасовом периоде, примерно 244 миллиона лет назад. Она принадлежала к группе пахиплеврозаврид (Pachypleurosauroidea) — мелких и средних морских рептилий, похожих на ящериц, которые существовали с раннего до среднего триаса.

«В триасовом периоде почти все массивы суши Земли были объединены в суперконтинент Пангея, окруженный огромным океаном Панталасса, — говорит профессор Гуан-Хуэй Сюй из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии и Китайской академии наук. — Рукав этого океана, известный как море Тетис, глубоко вторгался в центр Пангеи на экваторе. Пахиплеврозавры известны только из моря Тетис, и их потенциальный рацион мог включать в себя мягкотелых беспозвоночных (например головоногих), некоторых креветок и небольших молодых рыб. Самых ранних пахиплеврозавров можно проследить до раннего триаса в восточной части Тетиса, а в среднем триасе группа разделилась на восемь родов в восточном Тетисе и пять в западном».

Honghesaurus longicaudalis был относительно небольшой рептилией, общая длина которой составляла около 47 см. «По размеру тела Honghesaurus longicaudalis соответствует большинству других пахиплеврозавров, которые имеют небольшие размеры, максимальная общая длина которых редко превышает 50 см», — сообщают палеонтологи. Позвоночник рептилии состоит из 121 позвонка, а длина хвоста составляет 117 % от длины остального тела. Рептилия плавала, изгибая тело и хвост.

По мнению ученых, Honghesaurus longicaudalis заполняет морфологический пробел между двумя ранее известными пахиплеврозаврами: Qianxisaurus из биоты Синъи и Wumengosaurus из биоты Паньсянь. «Открытие Honghesaurus longicaudalis является важным дополнением к нашему пониманию морфологического разнообразия, экологической адаптации и водной локомоции пахиплеврозавров, — пишут исследователи. — Филогенетические исследования объединяют Honghesaurus, Qianxisaurus и Wumengosaurus как монофилетическую кладу и дают новое представление о взаимосвязях этой группы. Наш сценарий филогении пахиплеврозавров в сочетании со стратиграфическими данными подразумевает, что море Тетис было западно-восточным коридором для расселения пахиплеврозаврид из Европы в Южный Китай».

Новый вид описан в журнале Scientific Reports.