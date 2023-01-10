. Игра Atrio: The Dark Wild — выживач в киберпанке-постапокалипсисе — вышла на Xbox





Сегодня на приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоялся релиз игры Atrio: The Dark Wild. Проект до этого в течение долгого времени был доступен в раннем доступе, теперь же он вышел в релизной версии на Xbox и PC.

Atrio: The Dark Wild — это игра в жанре «выживание», действия которой разворачиваются в киберпанковом постапокалиптическом мире. Как можно понять, главная цель игры — выжить, при этом проект предлагает различные средства, чтобы игрок мог этого добиться. В Atrio: The Dark Wild предстоит строить различные приспособления, которые помогут выжить, взаимодействовать с природой и фауной.

Ниже можно посмотреть трейлер, выпущенный разработчиками к релизу Atrio: The Dark Wild. За время раннего доступа у игры были довольно неплохие отзывы в Steam, она даже получила несколько наград.

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