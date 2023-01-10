. Иван Краско был госпитализирован с инсультом

Актера Ивана Краско увезли на скорой помощи. Артист попал в одну из больниц Санкт-Петербурга — у него инсульт. Концертный директор вышел на связь и рассказал о самочувствии знаменитого актера. Вячеслав Смородинов успокоил поклонников, сообщив, что жизни артиста ничего не угрожает. По словам директора, состояние 92-летнего Ивана Ивановича стабильное, он наблюдается в стационаре. «6-го числа его госпитализировали с подозрением на инсульт, диагноз подтвердился. Уехал он по скорой, находится в Елизаветинской больнице. Перевели его вчера в общую палату, неврологическое отделение», — поделился подробностями Смородинов с «78.ru».В настоящий момент Краско ставят капельницы. Народный артист России шутит и уверяет, что 27-го января готов выйти на театральную сцену. За последние два года Иван Иванович более 10 раз оказывался в больнице. В начале 2021-го звезда кино переболел коронавирусом, после чего у него начались проблемы с сердцем. В 2022-м Краско признался, что теряет зрение, и ему необходима дорогостоящая операция. «Со своей глазной проблемой я уже как-то ездил в Германию. Правда, давно дело было. Врачи говорят, что нужно снова лететь в Берлин, но я не потяну финансово, да и возраст у меня уже запредельный. Мне рекомендуют лучше уйти на заслуженный отдых, потому что от света софитов зрение у артистов, конечно, садится. Эх, ребята, но разве я смогу жить без сцены?!» — сокрушался Иван Иванович.