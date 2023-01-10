. Яна Рудковская в ужасе от слов Смольянинова

Продюсер Яна Рудковская в шоке от слов сбежавшего артиста. Артур Смольянинов предрек беды своему народу. Продюсер Яна Рудковская пришла в ужас от слов артиста Артура Смольянинова, который недавно высказался по поводу России и соотечественников. Он заявил, что ему все равно до родины, даже если она погрязнет в радиоактивном пепле. Отметим, что на территории РФ остались его двое детей и экс-супруга. На этот момент обратила внимание и жена Евгения Плющенко.«Очень жаль детей и очень жаль бывшую жену. Слушать, как их отец говорит о том, что ему все равно, что с ними будет, что ему все равно, в какой стране они будут жить, что ему все равно, превратится она в радиоактивный пепел — врагу не пожелаешь такое от близкого человека принять! Да и получится принять ли?» — не скрыла боли Рудковская в личном блоге. Продюсер заметила, что, наговорив гадостей, Смольянинов оскорбил и своих поклонников. Этот шаг Яна Рудковская расценила как предательство.