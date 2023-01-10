



Москва – один из прекраснейших городов мира, с этим согласны и москвичи, и те, кто побывал там хотя бы раз. Здесь можно увидеть все – и торжество современных стилей, и память о грандиозном историческом прошлом. Соприкоснуться и с историей российской столицы, и с современностью помогут экскурсии по Москве, на сайте https://mos-holidays.ru/ekskursii-po-moskve/ представлены разнообразные экскурсионные маршруты на любой вкус.

Исторические

Исторические экскурсии отражают различные аспекты отечественной истории, и посвящены они разным эпохам:

«Улица трех Никол»;

«Старинные особняки Тверской: легенды и предания»;

«Московский Кремль и Красная площадь».

«Улица трех Никол» знакомит экскурсантов с православными святынями Арбата. Эту улицу обычно представляют как средоточие искусства, но здесь было расположено немало храмов. Большинство из них уничтожено в сталинскую эпоху, но три из них уцелели, в том числе храм Преображения Господня на Песках. Эту церковь прославил художник В. Поленов, изобразив ее на картине «Московский дворик».

Пешеходная экскурсия «Старинные особняки Тверской» поможет проникнуться духом старой Москвы. Здесь можно увидеть дом, в котором князь Голицын проиграл в карты собственную супругу, узнать, кто послужил Ф. М. Достоевскому прототипом для главного героя романа «Идиот» и услышать множество других интересных историй.

Экскурсия «Московский Кремль и Красная площадь» особенно заинтересует тех, кто впервые прибыл в столицу и желает поближе познакомиться с ее главной достопримечательностью. Успенский собор, Царь-колокол и Царь-пушка, здание Арсенала – все это входит в экскурсионный маршрут.

Мистические

Особые экскурсионные маршруты предназначены для тех, кто желает соприкоснуться с таинственной стороной жизни и истории российской столицы:

«Москва таинственная»;

«Московские призраки»;

«Масоны, призраки и бункеры Москвы».

Пешеходная экскурсия «Москва таинственная» – это возможность узнать множество тайн Москвы: к чему привели поиски библиотеки Ивана Грозного, какое отношение имеет к Кремлю Леонардо да Винчи, чем занимались в Москве рыцари-тамплиеры и многое другое.

Экскурсия «Московские призраки» связана с самыми мистическими местами города. Сколько раз в Кремле являлся призрак В. И. Ленина? Почему Патриаршие пруды привлекли внимание М. Булгакова при создании романа «Мастер и Маргарита»? Какая таинственная история связана с перезахоронением останков Н. В. Гоголя? Это лишь некоторые вопросы, ответы на которые можно узнать во время экскурсии.

Много интересного можно увидеть во время экскурсии «Масоны, призраки и бункеры Москвы»: древнюю подземную дорогу, руины храма, расположенные под землей, старинную систему освещения и другие необычные объекты.

Это лишь некоторые из тех экскурсий, которые помогут в полной мере открыть для себя историю и современность российской столицы.